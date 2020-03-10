Eski AKP’li belediye başkanı Murat Sesli polise teslim oldu!

2009 yılında dönemin AKP’li Belediye Başkanı Murat Sesli, TSO Başkanının da aralarında bulunduğu belediye meclis üyesi, avukat, gazeteci ve bazı iş adamlarına “Çete” operasyonu yapıldı.

Yargılandığı davadan 6 yıl 4 ay 20 gün hapis cezası alan Sesli, cezasının bir kısmını cezaevinde çektikten sonra serbest bırakılmıştı. Bir süredir firari olan Murat Sesli önceki gün Ankara’da polise teslim oldu.

Sesli Çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak Ankara Sincan F1 Tipi Cezaevi’nde gönderildi.

2009 yılında Kdz. Ereğli Belediye Başkanlığı görevini yürüten AKP’li Murat Sesli, Mart ayında yapılacak yerel seçimlerde de AKP Genel Merkezi tarafından aday olarak açıklanmıştı.

Sesli, adaylığının açıklanmasından bir hafta sonra yapılan ‘çete’ operasyonuyla önce gözaltına alınmış, ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanmış ve seçimlere girememişti.

Murat Sesli, ‘Çete’ davasından yargılanıp 6 yıl 4 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılmıştı. (İHA)

İLGİLİ HABER AKP’den DEVA’ya geçti diye ‘gıyabi cenaze namazı’ kılacaklar

İLGİLİ HABER AKP’li belediyeden aynı şirkete bir kıyak daha!