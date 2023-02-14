Eski AKP’li isimden imar barışı itirafı: O dönem savunuyorduk ama…

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 2019 yılındaki ‘imar barışı’ reklamı yeniden gündem oldu.

Eski TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve eski AKP Ankara Milletvekili Ahmet İyimaya, imar affı tartışmalarıyla ilgili SÖZCÜ’ye konuştu.

“İmar affını her şartta yasaklayan bir Anayasa zorunludur!” diyen İyimaya, şunları kaydetti:

– Çok vahim bir olay. Herkesin ders çıkarması lazım. Yaşanan olayın vahameti karşısında düzenlemeler müzakere edilmeli. Anayasa’ya bir rezerv koymazsanız sürekli af çıkar. Bazı konularda Anayasa’da rezervler var. Örneğin partilerin kapatılmasını şarta bağlayan düzenleme yapıldı.

Ahmet İyimaya

HUKUK, SİYASET SARSILDI

– Bu olay, hukuku, Anayasa’yı sarstı, siyaseti sarstı. O dönemde (2018) biz affı savunuyorduk. Şimdi herkes bundan ders çıkarmalı. Parti ekseninden bakmıyorum, ülke ekseninden bakıyorum.

– Bir düzenlemeyi benim parti menfaatime uyuyor diye yapmak yerine geniş perspektifle ülke menfaatiyle düşünmek lazım. İmar affını her şartta yasaklayan bir anayasa, zorunludur. İmar suçlarını tahkim etmeliyiz. İmar affını finansman modeline çevirme bahtsızlığı, bir daha yaşatılmamalıdır. Yıkıcı ihtirasları dengeleyecek toplumsal uyarı sistemleri üzerinde kafa yormalıyız!