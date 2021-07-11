Eski AKP’li vekilden, Erdoğan’ın Diyarbakır’da okuduğu şiirle ilgili ilginç iddia

Önceki gün önce toplu açılış törenine katılmak için Diyarbakır’a giden Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, bazı AKP’liler tarafından ‘Biji Serok Erdoğan’ sloganlarıyla karşılanmıştı. Erdoğan, açılış töreninde yaptığı konuşmanın ardından da Kürt şair Molla Cezeri’nin bir şiirinden dizeler okumuştu.

MOLLA CEZERİ’NİN ŞİİRİNİ OKUMUŞTU

Erdoğan, açılış törenine gelen AKP’lilere de seslenerek şu ifadeleri kullanmıştı:

“Şimdi, hazır mıyız? Molla Cezeri’den şöyle sizlere bir sesleneyim. ‘Ey Şehinşahê Mu’ezzem Heq Nigehdarê Te Bî Sûreyê Inna Fetehna Dor Û Madarê Te Bî’… Anladınız mı? Ama siz söylemediniz… Hadi bir de beraber söyleyelim, tamam mı? Molla Cezeri’nin, ona göre. ‘Ey Şehinşahê Mu’ezzem Heq Nigehdarê Te Bî Sûreyê Inna Fetehna Dor Û Madarê Te Bî’. Manasını da söyleyeyim: ‘Ey yüce şahlar şahı, hak, koruyucun olsun senin. İnna fetahna suresi çevrende surun olsun senin.’”

“AMAN BAHÇELİ DUYMASIN”

Halen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun danışmanı olan AKP Diyarbakır eski milletvekili Cuma İçten, Erdoğan’ın okuduğu şiir hakkında ilginç bir iddiada bulundu. Şiirin tam metnini sosyal medya hesabından paylaşan İçten, “Sayın Cumhurbaşkanı, Melayê Cizîrî’nin Botan hükümdarı Xan Şeref’e methiye olarak yazdığı Tebriz ve Horasan’a kadar olan bölgenin Kürdistan İmparatorluğu içinde olmasını temenni eden şiirini Diyarbakır’da okuyarak Kürtlerin teveccüh göstereceğini mi sanıyor? Aman Bahçeli duymasın” ifadesini kullandı.

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