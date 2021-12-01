Eski AKP’li yurttaş “Korkmuyorum” dedi! Açtı ağzını yumdu gözünü! “Alayı hırsız bunların!”





Yurttaş TV sokak röportajları serisinde bu hafta İstanbul Gaziosmanpaşa'da yaşayan yurttaşlara "ekonomiden memnun musunuz?" diye sorduk. Yoldan geçen vatandaşlar arasında Karadenizli olduğunu söyleyen bir yurttaş, eski AKP'li olduğunu Erdoğan için ağladığını ve Erdoğan 'ı rüyasında gördüğünü dile getirerek, ekonomiden dert yandı. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #sokakröportajları #sokakröportajı #ekonomi #haber #asgariücret #erdoğan #receptayyiperdoğan #röportajizle