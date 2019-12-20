Eski AKP’linin dilinden Türkiye’nin durumu – Kulis (20 Aralık 2019)





Kulis’te İsmail Dükel ve konuğu ‘Suriyeliler Gitsin’ dediği için AKP’den ihraç edilen eski milletvekili Pelin Gündeş Bakır, ihraç sürecini ve Saray’ın içinden çıkılmaz hale getirdiği Suriyeliler politikasını açıklıyor. Tele1'e destek olmak için:

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