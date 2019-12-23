Eski ATO Başkanı Aygün’den ‘tartışmalı kule’ açıklaması

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve ekibinin, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) lehine çıkan mahkeme kararını bir üst mahkemeye taşımak karşılığında kendisinden 25 milyon TL rüşvet istediğini iddia eden eski ATO Başkanı Sinan Aygün, CNN Türk’te katıldığı canlı yayın programında açıklamalarda bulundu.

“EVET DOĞRUDUR”

Yapılan kulelerle ilgili açılan davalara değinen Aygün, “Bize Mimarlar Odası değil şehir plancıları dava açtı” dedi.

Bu sözlerin üzerine programda konuk olan Necdet Saraç, “Size kota ve emsalleri sebep göstererek iptal davası açtılar. Bu gerekçede TOGO kulelerinde sağlanan fazladan inşaat yapma avantajının imar mevzuatına, şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına ve üst ölçekli plan hükümlerine aykırı olduğu tespit edilmiş ve söz konusu imar değişikliği bu nedenle iptal edilmiştir. Bu doğru mudur?” diye sordu. Aygün de “Evet, bu doğrudur” cevabını verdi.

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