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26 Nisan 2023
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Eski ATO Başkanvekili Aypek’in katil zanlısı tutuklandı

Alaturka Online
Alaturka Online

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada dün gözaltına alınan şüpheli, Ankara İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesine getirildi.

Soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren şüpheli, daha sonra sevk edildiği sulh ceza hakimliğince “kasten öldürmek” suçundan tutuklandı.

Şüpheli Gani G’nin ifadesinde, “imzaladığı bir senet nedeniyle Aypek ile aralarında anlaşmazlık olduğunu, konuşmak için yanına gittiğinde Aypek’in kendisine silah çektiğini, çıkan arbedede silahı alarak Aypek’i vurduğunu” iddia ettiği öğrenildi. (AA)

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