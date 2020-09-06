Eski avukatına göre Trump, ‘Çakma-Bama’ kiralayıp ilk siyah ABD Başkanı’na ‘kovuldun’ dediği video çekmiş

‘Disloyal: A Memoir’ (Sadakatsiz: Anılar) isimli kitapta, ABD Başkanı seçilmeden önce emlak krallığına dayalı bir iş imparatorluğunu yönetmesinin yanısıra ‘The Apprentice’ (Çırak) isimli yarışma programını sunan ve adayları “You’re fired!” (Kovuldun) diyerek eleyen Donald Trump’ın Barack Obama’yla alay ettiği bir video da çektiği belirtildi.

Trump’ın bir ‘Çakma-Bama’ tutarak ABD’nin ilk siyah başkanını aşağılama ritüeli niteliğinde video çektiğini ve videonun sonunda “Kovuldun” dediğini aktaran Cohen, çekim tarihini ve Obama’yı canlandıran siyah erkeğin kimliğini açıklamadı. Ancak üzerinde Obama’nın adının yer aldığı bir kitabın bulunduğu masanın bir tarafında Trump’ı, diğer tarafında yakasında ABD bayrağı iğnesi takılmış siyah takım elbise içindeki ‘Çakma-Bama’yı otururken gösteren fotoğraf yayımladı.

Trump’ın ‘ırkçı’ olduğunu söyleyen Cohen, 2008’de Obama seçildiğinde hakkında atıp tutan Trump’ın “Bir siyah tarafından yönetilip de b.ktan bir yer olmayan tek bir ülke söyle bana. Hepsi tümden kahrolasıca tuvaletler” diye konuştuğunu iddia etti.

Buna göre Trump, tüm dünyaya esin kaynağı olan şekilde Güney Afrika’yı ırkçı yönetimden kurtara özgürlük lideri Nelson Mandela’nın 2013’teki ölümünün ardından da “Mandela ülkenin içine etti. Orası artık bir b.k çukuru. Mandela’yı …eyim. Lider falan değildi” dedi.

3 Kasım başkanlık seçimine iki aydan kısa süre kalmışken Trump’ın görevi asla barışçı şekilde bırakmayacağı kanaatini dile getiren eski avukatı, 2016 başkanlık seçimleri için adaylığının açıklanması öncesi Meksikalılardan ‘suçlular’ ve ‘tecavüzcüler’ diye söz eden Trump’ın Latin kökenli seçmeni kaybedeceği uyarısına da “Hispanik oyları asla almayacağım. Siyahlar gibi onlar da bana oy veremeyecek kadar salaklar. Onlar benim insanlarım değil” karşılığını verdiğini kaydetti. (2016’da Latin kökenli oyların yüzde 28’i Trump’a gitti.)