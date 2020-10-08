Eski bakan Akdağ, Ali Edizer için böyle dedi: Bu arkadaş anormal

Ali Ekber ERTÜRK Saygı ÖZTÜRK

Görevinden alınan Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi’nin Başhekim eski Yardımcısı Ali Edizer’in, sağlık bürokrasisinde yükseldiği dönemde Sağlık Bakanı olan AKP’li Recep Akdağ SÖZCÜ’ye konuştu.

8 ay Özel Kalem Müdürü olarak yanında tuttuğu Edizer’i ‘Anormal’ olarak tanımlayan Akdağ, bu kişinin kendi bakanlığı döneminde yükselmesi konusunda “Ben o kısımları bilmiyorum, hatırlamıyorum. Bizim zamanımızda böylesine kabul edilemeyecek söylemleri olan bir kişi değil. Bir tane kendini bilmezden dolayı bizim hakkımızda hüküm verilmesi yanlış” diye konuştu.

Akdağ şunları anlattı: “Bana 8 ay süreyle Özel Kalem Müdürlüğü yaptı. Uyum sağlayamayınca ayırdım. Söyledikleri tasvip edilecek şeyler değil, bu arkadaş anormal. Benimle 2012’de çalıştı ve çalışmasını verimli bulmadım, tüm irtibatım bu kadar. Bana, ‘Recep abi’ diyebilecek biri değil. İdari ya da adli soruşturmayı gerektirecek bir şey varsa bunun gereğini de yerine getirirler. Benim şahsımla ilişkilendirilmesi yanlış olur. Genel sekreterlikte çalışmışsa o genel sekreterin takdiridir. Genel müdürlükte genel müdür yardımcılığında çalışmışsa o genel müdürün takdiridir.”

TEKERLEKLİ SANDALYEDİ ARKADAŞINA SALDIRMIŞ

Açıklamalarıyla büyük tepki çeken Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin Başhekim Yardımcısı Dr. Ali Edizer, sözleşmesi feshedilerek görevinden alındı.

Menzil tarikatına mensup olduğu ileri sürülen Edizer’in 2018’de meslektaşına saldırmaktan yargılandığı da ortaya çıktı. İddiaya göre Edizer, eşinin GATA’da mamografisini çektirdi. Kadın doktor bulunmadığı için ultrason çekimi erkek doktor tarafından yapıldı. Aradan 6 ay geçtikten sonra Edizer, hastaneye gidip eşine tacizde bulunduğu gerekçesiyle görevini tekerlekli sandalye ile sürdüren Prof. Dr. Kemal Niyazi Arda’ya saldırdı.

Arda, “Başhekim ve yardımcısı güçlükle zapt etti. Daha sonra hastanemize başhekim yardımcısı olarak atandı. Her an bana saldırabileceğini biliyordum, valilik koruma verdi. Aracımın üzerinde sigara söndürdüler, otoparkta 3 kişinin saldırısına uğradım. Dava açtım. İfadem ve tutanaklar kayboldu. İşe hâlâ tedirginlikle gidiyorum” dedi.