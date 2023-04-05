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5 Nisan 2023
AnasayfaAlaturka OnlineEski Bakan Lütfullah Kayalar İYİ Parti'ye katıldı! Rozetini Meral Akşener taktı!

Eski Bakan Lütfullah Kayalar İYİ Parti’ye katıldı! Rozetini Meral Akşener taktı!

Alaturka Online
Alaturka Online

Eski Bakan Lütfullah Kayalar İYİ Parti’ye katıldı! Rozetini Meral Akşener taktı!

Alaturka Online
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