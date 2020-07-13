Eski bakan vekili: Trump, kasırgada 3 bin can kaybı veren Porto Riko’yu satmayı önerdi

Geçen yıl Grönland’ı satması için baskı yaptığı Danimarka tarafından terslenen ABD Başkanı Donald Trump’ın ‘Porto Riko ile Grönland’ı değiş tokuş etme’ yönünde önerisinin basına sızması sonrası bu kez eski İç Güvenlik Bakan Vekili Elaine Duke ifşaatlarda bulundu.

10 Nisan 2017-15 Nisan 2018 arasında İç Güvenlik Bakanlığına vekalet eden ve dolayısıyla İrma ve Maria Kasırgası Porto Riko’yu vurduğunda bu koltukta oturan Elaine Duke, cuma günü The New York Times gazetesinde yayımlanan mülakatta, Trump’un ABD tarafından yönetilen ama eyaleti sayılmayan, içişlerinde bağımsız bölge statüsündeki Porto Riko ile ilgili görüşlerini de aktardı.

ABD Başkanı’nın Eylül 2017’de Maria Kasırgası’nın üç bin can aldığı ve büyük yıkım yarattığı Porto Riko’yu satışa çıkarmayı önerdiğini öne süren Duke, şunları söyledi:

“Trump başlarda bir işadamı gibi davranıyordu. (Kasırganın ertesinde) ‘elektriği taşerona verebilir miyiz? Adayı satabilir miyiz? Yani bu varlığı elden çıkarabilir miyiz?’ diye sordu.”

Duke, Trump’ın önerisini hiçbir zaman ciddiye almadıklarını ve aralarında tartışmadıklarını sözlerine ekledi.

Kasırgalar Porto Riko’yu uzun süre elektriksiz bırakmıştı.

Kasırgaları ciddiye almamak ve adaya yardım göndermekte gecikmekle eleştirilen Trump, buna karşılık, kasırgadan sonra tahsis ettikleri milyarlarca doların Porto Rikolu yöneticiler tarafından başka amaçlar için kullandığını öne sürmüştü.

Maria Kasırgası’ndan sonra Porto Riko için bir şey yapmadığı eleştirilerine “Burada kıymeti takdir edilmeyen inanılmaz bir başarı sergiledik” yanıtını veren Trump, Kasım 2018’de Porto Riko’ya yardım çalışmaları için artık kaynak aktarmak istemediğini Kongre’ye bildirmişti.