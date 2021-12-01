Eski Başbakan Abe’den Çin’e Tayvan uyarısı

Çin’in hak iddia ettiği Tayvan üzerindeki gerilim tırmanıyor. Eski Japonya Başbakanı Shinzo Abe, Japonya ve ABD’nin Çin’in Tayvan’a saldırmasına seyirci kalamayacaklarını ve Pekin’in bunu anlaması gerektiğini söyledi.

Tayvanlı düşünce kuruluşu Ulusal Politika Araştırma Enstitüsü tarafından düzenlenen bir forumda online katılan Abe burada yaptığı konuşmada, Senkaku, Sakishima ve Yonaguni adalarının Tayvan’dan yalnızca 100 km (62 mil) uzakta olduğunu belirterek “Tayvan’ın silahlı bir işgali Japonya için ciddi bir tehlike olacaktır” dedi.

Japonya-ABD ittifakı

Abe, “Tayvan’daki bir acil durum bir Japon acil durumudur ve bu nedenle Japonya-ABD ittifakı için bir acil durumdur. Pekin’deki insanlar, özellikle Başkan Xi Jinping, bunu kabul ederken asla bir yanlış anlama olmamalıdır” dedi.

Çin’in hak iddia ettiği Tayvan üzerindeki gerilim, Başkan Xi Jinping’in ülkesinin demokratik olarak yönetilen adaya karşı egemenlik iddialarını savunmaya çalışmasıyla yükselmişti. Tayvan hükümeti barış istediğini ancak gerekirse kendini savunacağını söylüyor.

Japonya, bir Çin saldırısı sırasında herhangi bir ABD desteği için çok önemli olacak olan Tayvan’dan kısa bir uçuş olan güneydeki Okinawa adası da dahil olmak üzere büyük ABD askeri üslerine ev sahipliği yapıyor. (REUTERS)