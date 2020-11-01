Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz, son yolculuğuna uğurlanıyor

İSTANBUL (AA) – Tedavi gördüğü hastanede 73 yaşında vefat eden eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz, son yolculuğuna uğurlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yılmaz için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Tören öncesinde Yılmaz'ın eşi Berna Yılmaz, oğlu Hasan Yılmaz, kardeş Turgut Yılmaz taziyeleri kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi, eski TBMM Başkanları Köksal Toptan ve Hikmet Çetin, TBMM Başkanvekili Celal Adan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, MHP İstanbul İl Başkanı Birol Gür, 1. Ordu Komutanı Musa Avsever, eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan, milletvekilleri, siyasetçiler, belediye başkanları, iş, sanat ve spor camiasından tanınmış çok sayıda isim katıldı.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile de selamlaşıp bir süre konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, cenaze namazının ardından yaptığı konuşmada, "Rabbim taksiratını hasenata tebdil etsin." dedi.

"Her nefis ölümü tadacaktır." ayetini hatırlatan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Nasıl ki şu anda musallada Mesut Bey'i ebediyete gönderiyorsak, bizler için de aynı akıbet şüphesiz ki gerçekleşecektir. Rabbim bizleri bu musallaya hazırlıklı olarak gelmeyi nasip etsin. Çok farklı bir dönemden geçiyoruz. İşte İzmir açıklarında meydana gelen olay, hepimizce malum. Bine yakın yaralımız var, 50'ye yakın ölenimiz, vefatımız var. Nerede ne zaman ne nasıl olacak belli değil. Bütün mesele hazırlıklı olmak. Hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya, her an ölecekmiş gibi ahirete hazırlıklı olmamız lazım. Rabbim yar yardımcımız olsun inşallah. Mesut Bey'in de mekanı cennet olsun. Bütün ailesine şahsım, ailem, milletim adına başsağlığı diliyorum. Birliğimiz, beraberliğimiz, dayanışmamız şüphesiz ki millet olarak hepimizin en büyük zenginliği olacaktır. Bu vesileyle sizlerin şahsında milletime başsağlığı diliyorum."

Eski Başbakan Tansu Çiller ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de camiye gelerek Yılmaz'ın eşi ve oğluna başsağlığı diledi.

Yılmaz'ın naaşı, defnedilmek üzere Kanlıca'daki aile kabristanlığına götürüldü.