Eski basın müşavirinin maskesini ‘Maske’ düşürdü

Türkiye’nin Brüksel Büyükelçiliği eski basın müşaviri, Sosyal Uyum İçin Avrupalı Müslümanlar Girişimi (EMİSCO) Sözcüsü, kağıt üstünde kurulu görülen Avrupa Yozgatlılar Federasyonu Başkanı Veysel Filiz’in, 100 kilo uyuşturucu madde ile Hamzabeyli Sınır Kapısı’nda yakalandığı sırada, geçerlilik süresi geçmiş diplomatik kartını gösterdiği ortaya çıktı. İşte SÖZCÜ’nün ulaştığı olayla ilgili yakalama tutanağı:

“8.12.2020 günü saat 20:25’te Türkiye’den çıkış yapmak üzere Hamzabeyli Gümrük Sahası’na gelen, Veysel Filiz’in sürücülüğünü yaptığı, R. F. ve H. F. A.’nın da yolcu olarak bulunduğu araç, polis pasaport çıkış ve tescil işlemlerini müteakip X-Ray taramasına sevk edildi. Filiz, ‘Diplomatik kişiliğe sahip olduğunu, aracının X-Ray taramasına girmesini istemediğini’ söyledi.

Filiz’den diplomatik pasaportunu ibraz etmesi istendi. Ancak, diplomatik pasaportunun olmadığını, diplomatik kimlik kartına sahip olduğunu söyledi. Kimlik üzerinde yapılan kontrollerde Belçika makamlarınca verilen diplomatik kimlik kartının 15.05.2018 tarihi itibariyle süresinin bitmiş olduğu görüldü.

Filiz’in otomobili X-Ray taramasına sevk edildi. Araçta şüpheli yoğunluk tespit edildi ve detaylı aranması için hangara çekildi. Narkotik dedektör köpeği ‘Maske’, otomobilin arka bagaj kısmına aşırı tepki verdi.

DEĞERİ 49 MİLYON LİRA

Aracın bagaj kısmında orijinalinde bulunmayan metal kapak açıldığında kahverengi bant ile kaplanmış ve şeffaf görünümlü çok sayıda paket olduğu görüldü. 182 paket içerisinde 98 kilo 740 gram eroin ele geçirildi. Piyasa değeri yaklaşık olarak 49 milyon 372 bin lira olarak hesaplandı.” Filiz, savcılıkta verdiği ifadede uyuşturucunun kendisine ait olmadığını, nasıl aracına konulduğunu bilmediğini ve bunun bir komplo olduğunu öne sürdü. Filiz’in Brüksel’deki görevi sırasında da zimmetle ilgili soruşturma geçirdiği öğrenildi.