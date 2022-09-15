Eski başkandan kelepçeli su eylemi

Büyükşehir yasası ile Aydın’ın Kuyucak ilçesine bağlanan Horsunlu beldesinin eski Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, Nazilli Sulama Birliği’nin pencere demirlerine kendini kelepçeleyerek, su istedi. Birlik başkanının siyaset yaptığını öne süren Yılmaz, Kuyucak, Pamukören, Horsunlu, Yamalak Ovalarının kötü yönetim yüzünden kuruduğunu iddia etti.

Latif SANSÜR

Nazilli Sulama Birliği’nde kelepçeli eylem yapan Yılmaz, siyaset yaptığını öne sürdüğü Birlik yönetiminin su vermediğini, tarlalarında, bahçelerinde ürünlerinin kuruduğunu öne sürdü.

“SULAMA BİRLİĞİ’NİN ADI SULAMAMA BİRLİĞİ OLMUŞ”

15 yıl önce Nazilli Sulama Birliği’nin başkanlığını yaptığını, o dönemde açtığı kuyuya elektrik dahi verilmediğini söyleyen Yılmaz, “Kuyucak, Pamukören, Horsunlu, Yamalak Ovası kötü yönetim yüzünden kurudu. Ova susuzluktan kırılıyor. Bunlar ise siyaset yapıyor. Dekara 150 TL su satıyorlar. Genel sekreter suyu paralı bulduğunuza şükredin diyor. 16 gün önce kanalı kestiler. Yanına geliyorum çeşitli bahanelerle bizi oyalıyorlar. Sulama Birliği’nin adı, sulamama birliği olmuş” ifadelerini kullandı.

İKTİDARIN MİLLETVEKİLLERİ NEREDE?

Yılmaz, eyleminde iktidarı da hedef aldı ve AKP Aydın milletvekillerini eleştirdi.

Cumhurbaşkanının son metrekareye kadar ekin dediği için ekim yaptıklarını, su olmadığı için de bahçeleri, tarlaları kururken iktidar milletvekillerini yanlarında göremediklerini belirterek, “İktidarın 4 milletvekili var, neredeler? Ziraat Odaları nerede?” diye sordu. Polisin kelepçeyi açmak istemesi ve kendisine müdahalesi üzerine “Ben burada yasal protesto hakkımı kullanıyorum. Kimseye zararım yok. Bana niye müdahale ediyorsunuz? İşte devlet haklının yanında olması gerekirken, haksızın yanında yer alıyor” diyerek tepkisini dile getirdi. Kelepçeyi çözen polisler Yılmaz’ı gözaltına aldıktan sonra ifadesini almak üzere karakola götürdü.

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