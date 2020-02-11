Eski başkandan Pjanic için ‘yumuşak mozzarella’ benzetmesi

İtalyan devi Juventus’un eski başkanı Giovanni Cobolli Gigli, siyah beyazlı kulübün orta sahasının yıldız isimlerinden biri olan Miralem Pjanic ile ilgili ilginç bir benzetme yaptı.

İtalya’da yayın yapan Radio Sportiva’da katıldığı programda konuşan eski başkan Cobolli, yıllardır Juventus’un orta sahasında oynayan Pjanic’i ‘yumuşak mozzarella’ peynirine benzetti. Cobolli açıklamasında: “Onu en son Verona maçında izledim. Sahada yumuşak mozzarella gibiydi. Orta saha psikolojik olarak yıpratıcı bir mevkiidir.” ifadelerini kullandı.

Son dönemlerde yıldız futbolcunun oynadığı futbolu eleştiren Cobolli, “Onu yorgun ve bitkin görüyorum. Belki bir dinlenmeye ihtiyacı olabilir. Bu konuda bir şeyler yapılması lazım. Belki de Juve orta sahasındaki problem bu şekilde çözülür” sözlerini kullandı.