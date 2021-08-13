Eski belediye başkanı ve kuzeni, engelli vatandaşı darbetti

Aydın’ın Buharkent ilçesinde geçmiş dönemlerde belediye başkanlığı yapan, 2014 yılında MHP’den ayrılıp, bir süre sonra İYİ Parti’ye geçen Yusuf Vural ve Buharkent Buharkent Ülkü Ocakları eski Başkanı Ali Uysal, kendilerine hakaret ettiği öne sürülen engelli Nuri Akını (55) darbetti. O anlar cep telefonuyla kaydedilirken, taraflar birbirlerinden şikayetçi oldu.

Olay, geçen çarşamba günü gece saatlerinde ilçedeki bir kahvehanede meydana geldi. 2014 yılında yerel seçimleri kaybettikten sonra İYİ Parti’ye geçen Yusuf Vural, kuzeni Buharkent Ülkü Ocakları eski Başkanı Ali Uysal ve misafirleriyle otururken, bir dönem MHP’de birlikte siyaset yaptığı Nuri Akın, iddiaya göre masaya geldi.

İkili arasında, parti sebebiyle başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Bunun üzerine Vural ve kuzeni Uysal, engelli olan Akını darbetti. Darbedilen Akın, kahvehanedeki vatandaşlar tarafından evine götürüldü.

İHBARDA BULUNDU

Yusuf Vural ise polisi arayarak ihbarda bulundu. Polislerin adrese gelmesinin ardından Akın, elinde ruhsatsız olduğu öğrenilen pompalı tüfekle yeniden kahvehaneye döndüğü sırada ekipler tarafından gözaltına alındı.

Taraflar birbirinden şikayetçi olurken, Nuri Akın hakkında da ruhsatsız ateşli silah bulundurma suçundan hakkında işlem yapıldı. Akının, olay günü alkollü olduğu da iddia edildi.

Öte yandan, darp anı cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde Akının, Vural ve Uysalın oturduğu masaya gittiği, çıkan tartışmanın büyüyüp kavga dönüştüğü, bunun üzerine Vural ve Uysalın, Akını darbettiği görüldü. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

“DÖNEK LAFININ SEBEBİNİ SORDUM”

Darbedildiği gerekçesiyle şikayetçi olan Nuri Akın, 2014 seçimlerinde Yusuf Vural’a oy vermediği için kendisine ‘Dönek’ dediğini öne sürdü. Akın, “7- 8 yıl önce Vural bana Dönek demişti. Ben ona oy vermemiştim. Önceki gece kahvehaneye gittim. Vural da oradaydı. Bu lafını sordum. Cevap vermedi. Masaya oturduktan sonra bir kez daha bu lafın sebebini sordum. Aramızda tartışma çıktı. Sonrasında darbedildim ve darp raporu da aldım. Dayağı yiyince zoruma gitti. Evde içim içimi yedi. ‘Çocuklar duysa bunların yüzüne ben nasıl bakacağım’ dedim. Gittim tüfeği aldım. Motosikletimin üstündeyken polisler durdurdular. Ben de tüfeği verdim. Herkes kendisine yakışanı yapıyor. Ben kavga etmek niyetiyle gitmedim. Böyle bir niyetle gitseydim zaten onlar orada oturuyorlardı. Sandalyeyi fırlatırdım” dedi.

“HAKARETLER KÜFÜR BOYUTUNU AŞTI”

Nuri Akının işe girmesi ve evlenmesinde kendisinin emeği olduğunu anlatan Yusuf Vural ise eski dava arkadaşının kendisine misafirlerin önünde küfrederek hakarette bulunmasına dayanamadığını söyledi.

Vural, “Bize karşı ters bakışlarla karşımızda masada oturdu. Biz ona sataşmadık. Bozuk para almak için arabama giderken arkamdan seslenip konuşmak istediğini söyledi. Konuşmak istemediğimi belirtip yeniden masaya oturdum. Sonrasında masaya gelerek, Davayı sattın. Bizim silah çektiğimiz kişilerle yan yana kol kola yürüdün, CHP ile ittifak yaptın dedi. Hakaretlerine devam edince misafirlerimiz kalktı. O da Ali Uysalı itekledi. Bize yapılan hakaret, küfür boyunu aştı. Bize bu yapılanların planlı olduğunu düşünüyorum. Sonra polisi aradım, şikayetimi ilettim” diye konuştu.

“KOMPLO KURULDU”

Olayın komplo olduğunu savunan Uysal ise “Defalarca uyarmamıza rağmen yanımızda misafirlerimiz olmasına rağmen hakaretlerine devam etti. Olay dakika dakika videoya çekilmiş ancak silahla yapılan saldırı çekilmemiş. Bir komplonun içerisinde olduğumuzu düşünüyorum. Sonuna kadar davacıyım. Bundan sonra başıma gelecek şüpheli durumu bu kişiden bilirim” dedi. DHA

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