Eski belediye başkanından İstanbul’un göbeğinde tepki çeken ‘tıraşlama’

Eski Üsküdar Belediye Başkanı Mustafa Kara’nın hisse sahibi olduğu Bulgurlu’da korunun bitişiğinde bulunan ve doğal sit alanında kalan arsada villa inşaatı için yeşil alan tıraşlandı, ağaçlar kesildi. Arsa imarlı ancak korunun yanında yapılan tıraşlama tepki çekti.

Özlem GÜVEMLİ

Üsküdar Bulgurlu’da Küçük Çamlıca Korusu’nun bitişiğinde, sit alanında kalan ağaçlarla kaplı 14 bin 600 metrekarelik arazide dikkat çeken bir hareketlilik yaşanıyor.

Arazi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın koruma amaçlı imar planlarına göre “doğal yapısıyla muhafaza edilecek konut alanları” fonksiyonu sahip.

Sit alanında olması ve mevcut fonksiyonu nedeniyle sınırlı inşaat hakkı bulunan arazide bin 450 metrekare inşaat yapılabilir durumda.

Yüksek sınırı da 2 kat olarak belirlenmiş. Arazide villa projesinin yapılması gündemde.

Eski Üsküdar Belediyesi Başkanı Mustafa Kara ve akrabalarının da hisse sahibi olduğu arazide kısa süre önce inşaat çalışmaları başladı.

Ve çok sayıda ağacın kesildiği, imar hakkının çok üzerinde inşaat yapılacak bir alan açıldığı iddiası ortaya atıldı.

“MAKİLİK VE ÇALILAR TIRAŞLANDI”

İddialarla ilgili sorularımızı yanıtlayan eski belediye başkanı Mustafa Kara, arazide yüzde 10 gibi küçük bir hissesinin bulunduğunu ve havuzlu villa projesi yapmayı planladıklarını, ağaç kesimi yapılmadığını söyledi.

Kara, şöyle konuştu:

*Arazi kentsel sit alanında kalıyor. Sit alanında kaldığı için izinsiz işlem yapılması mümkün değil.

*Gerekli izinler Orman Müdürlüğü’nden alındı. Anıtsal ağaç niteliğinde 1 ağaç vardı ona dokunulmadı.

*Koru ile bitişik olduğu için yoğun kesim yapılmış gibi görünüyor ama izinsiz hiçbir işlem yapılmadı.

*Arazide kot alınması gerektiği için bir tıraşlama çalışması yapıldı. 30-40 yıldır dokunulmamış bir yerdi, makilik ve çalılar tıraşlandı.

*Bir villa projesi gündemde ama henüz çizimleri bitmedi. Villa projesi yapıldıktan sonra çevresinde ağaçlandırma da yapılacak.

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