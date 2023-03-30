Eski Beşiktaşlı Adem Ljajic’ten ayrılık ve kadro dışı açıklaması!

2018-2022 yılları arasında Kara Kartal’da görev yapan, bonservis maliyeti 7.75 milyon Euro’yu bulan Adem Ljajic, Beşiktaş’taki son günlerinde hem özel hayatı hem de performansıyla oldukça eleştiriliyordu. Sezonun sona ermesinin ardından sözleşme yenilenmezken yıldız oyuncu kendisine kulüp bulamadı. 31 yaşındaki futbolcu 6 ayı boşta geçirdikten sonra devre arasında Fatih Karagümrük’le sözleşme imzaladı.

O günden bu yana sessiz kalan, konuşmayı çok tercih etmeyen başarılı futbolcu, TRT Spor’a konuştu. İşte Ljajic’in sözlerinden öne çıkan satırbaşları…

‘Şenol Güneş’le ilişkim farklıydı’

Şenol Hocayla iyi bir ilişkimiz vardı. Bana özgürlüğü verdi ve ben de kendimi daha rahat kanıtlayabildim. Abdullah Hoca ile de iyi bir performansım oldu. O da iyiydi ama Şenol Güneş ile ilişkim daha farklıydı. Şenol Hoca ile daha rahattım. Sadece bireysel anlamda değil, takımda da düşüş yaşadı. Ama şampiyon olduğumuz sezonda verdiğim katkılardan dolayı kendimden memnunum.”

‘Anlamsız şekilde kadro dışı kaldım’

“Zor bir dönem geçiriyordum. Bir sene önce Beşiktaş’ta anlamsız bir şekilde kadro dışı bırakıldım. Karagümrük’e transferimde yardımcı olan herkese teşekkür ediyorum. Burada yeniden eski performansıma döneceğim.”

‘Bize çok iyi davranılmadı’

“Bir mesaj geldi takım menajerimizden. Kadroda olmayacağımı söylediler. Ben de şoke oldum. Beşiktaş’ı ve taraftarı seviyordum. Kimseyle bir problemim yoktu. Anlam veremedim. Kadro dışı kaldığımız dönemde çok iyi davranılmadı bize. Bunun nedeniyle ilgili net bir cevap alamadım. Beşiktaş’ta 3-4 oyuncu dışlanmış gibiydik. Çok iyi dönemler değildi. Herkese kendimi kanıtlamak için çok çalışıyorum.”

‘En beğendiğim oyuncular…’

“Süper Lig’de en çok Aboubakar ve Ghezzal’ı beğeniyorum.”