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4 Mayıs 2023
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Eski Beşiktaşlı Pedro Rebocho’ya Türkiye’den teklif

Alaturka Online
Alaturka Online
Alaturka Spor

Beşiktaş’ın eski oyuncularından Pedro Rebocho, Süper Lig’e dönmeye hazırlanıyor. Şu anda Polonya ekibi Lech Poznan’ın formasını giyen Portekizli oyuncuya Türkiye’den teklifler olduğu belirtiliyor.

1 SEZON OYNAMIŞTI

Pedro Rebocho, 2019-20 sezonunda Fransız ekibi Guingamp’dan kiralık olarak Beşiktaş formasıyla mücadele etmişti. Portekizli oyuncu, toplam 17 maçta forma giydiği Beşiktaş’ta skor katkısı sağlayamamıştı.

18 Haziran 2020’de Beşiktaş’tan yapılan açıklamada Rebocho ile sözleşme süresinin sona ermesi ve gelecek sezon kadro planlamasında yer almamasından dolayı karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı açıklanmıştı.

LECH POZNAN’DAN AYRILIYOR

Beşiktaş dönemi sonrası 2020-21 sezonunun ikinci yarısında kiralık olarak Pacos Ferreira forması da giyen Pedro Rebocho, 2021’in yaz aylarında Lech Poznan’a transfer olmuştu.

Polonya ekibinde geçirdiği iki sezonda 59 maçta 1 gol, 9 asistlik skor katkısı sağlayan Portekizli oyuncu, sezon sonunda takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. O JOGO’nun haberine göre Lech Poznan ile sözleşmesinin sonuna gelen Pedro Rebocho, başka bir ülkede kariyerine devam edebilir.

TÜRKİYE’DEN TEKLİF

Portekiz basınının haberine göre Pedro Rebocho için Türkiye’den talip var. Daha önce forma giydiği Türkiye ve Yunanistan’dan Portekizli sol bek için teklifler olduğu belirtiliyor.

 

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