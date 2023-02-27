Eski Beşiktaşlı Wout Weghorst: Çocukluk hayalimdi…

Sezon başında büyük umutlar ve yoğun uğraşlar sonucunda Burnley’den, Beşiktaş’a kiralanan Wout Weghorst kısa sürede Siyah-Beyazlı camianın sevgisini kazanmıştı. En önde başlattığı hücum pressiyle Kara Kartal’ın oyun sisteminde büyük yeri olan yıldız futbolcu attığı goller ve yaptığı asistlerle de dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.

Bir anda gündemi değiştirdi

Beşiktaş da tecrübeli futbolcunun 18 maçta 9 gol, 4 asistlik performansı sonrasında sezon sonunu beklemeden sözleşmesindeki 10 milyon Euro’luk opsiyonun kullanılması konuşuluyordu. Ancak taa ki Süper Lig’in 17. haftasında oynanan Kasımpaşa maçına kadar… Vodafone Park’taki zorlu mücadeleyi Şenol Güneş’in öğrencileri 2-1 kazandı. Kara Kartal’a galibiyeti getiren golleri forvetleri Cenk Tosun ve Wout Weghorst kaydetti. Adana Demir galibiyeti üzerine Kasımpaşa zaferi eklenince Siyah-Beyazlılar’ın yeniden zirve yarışına tutunacağı öngörülürken, Weghorst golü sonrasında bir anda tüm gündemi değiştirdi.

1.5 milyon Euro’luk kâr

Sevincini tek başına taraftarla paylaşan 30 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş armasını öpüp, taraftara ‘Bye bye’ (Güle güle) dedi. Bu gol sevinci Weghorst’un, Siyah-Beyazlı camiaya veda ettiği yönünde algılandı. Galibiyetin önüne geçen bu durumdan dakikalar sonra İngiliz basınında Manchester United-Weghorst iddiaları gündeme gelmeye başladı. Birkaç gün sonra da transfer resmiyet kazandı. Buna göre Kırmızı Şeytanlar, yıldız futbolcuyu, Kara Kartal’dan koparmak için Beşiktaş’a Weghorst’un bir yıllık maaşını ödemeyi teklif etti. Weghorst’u yarım sezon kiralık olarak oynatan Siyah-Beyazlı ekip böylece kısa sürede 1.5 milyon Euro’luk bir kârı kasasına koydu.

İlk kupasını kazandı

Şu ana kadar United formasıyla 12 maça çıkıp 1 gol, 2 asistle oynayan 30 yaşındaki forvet kariyerindeki ilk kupasını dün kazandı. Son olarak dün İngiltere Lig Kupası Finali’nde Newcastle United’ı Casemiro ve Marcus Rashford’un golleriyle 2-0 deviren İngiliz devi kupaya uzanmayı başardı.

‘Kupayı hak ettiği yere getirmek güzel’

Kariyerinde ilk kez kupa sevinci yaşayan Weghorst, Ada basınına duygularını anlattı. Çok mutlu olduğunu dile getiren 1.97’lik kule forvet, “Harika hisler yaşıyorum. Tabii ki ben çok uzun zamandır burada değilim ama kulüp bu kupayı kazanamayalı uzun zaman olmuştu. Kupayı hak ettiği yere getirmek güzel. Burası çok ama çok büyük bir kulüp. Hollanda’da 2 kez kupa finali oynamıştım ama ikisini de kaybetmiştim. Ancak pes etmeyip sıkı çalışmak her zaman size bir şeyler kazandırıyor. Maçtan sonra duygusal anlar yaşadım. Bu, benim çocukluk hayallerimden biriydi” dedi.

‘3 kupa daha var…’

Hollandalı yıldız gelecek adına da iddialı olduklarının altını çizerek, “Şimdilik sadece 1 kupa kazandık ve bunu kutlayacağız. Ancak önümüzde alınacak 3 kupa daha var. Aynı iştahla oynamalıyız” ifadelerini kullandı.