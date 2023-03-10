Eski Beşiktaşlı Wout Weghorst için olay iddia!

Sezon başında büyük umutlar ve yoğun uğraşlar sonucunda Burnley’den, Beşiktaş’a kiralanan Wout Weghorst kısa sürede Siyah-Beyazlı camianın sevgisini kazanmıştı. En önde başlattığı hücum pressiyle Kara Kartal’ın oyun sisteminde büyük yeri olan yıldız futbolcu attığı goller ve yaptığı asistlerle de dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.

1.5 milyon Euro…

Beşiktaş da tecrübeli futbolcunun 18 maçta 9 gol, 4 asistlik performansı ve Cristiano Ronaldo’nun ayrılması sonrasında Manchester United, Hollandalı oyuncu için devreye girdi. Kısa sürede transfer bitti. Buna göre Kırmızı Şeytanlar, yıldız futbolcuyu, Kara Kartal’dan koparmak için Beşiktaş’a Weghorst’un bir yıllık maaşını ödemeyi teklif etti. Weghorst’u yarım sezon kiralık olarak oynatan Siyah-Beyazlı ekip böylece kısa sürede 1.5 milyon Euro’luk bir kârı kasasına koydu. Burnley de Kırmızı Şeytanlar’a ‘tamam’ dediği gibi transfer olumlu sonuçlandı.

16 maçta 12 gole katkı

İngiliz devinde 14 maçta 1 gol, 2 asistle oynayan ancak camiada eleştiri oklarının hedefinde olan 30 yaşındaki forvetin sezon sonunda kulübü Burnley’e döneceği belirtildi. İngiliz basını iseflaş bir habereimza attı. Buna göre Hollandalı oyuncunun, gelecek sezon yeniden Siyah-Beyazlı ekibe gidebileceği önesürüldü. Fakat şu anda Kara Kartal’ın herhangi bir girişimde bulunmadığı belirtildi. 30 yaşındaki forvet, Süper Lig’de 16 maçta 8 gol ve 4 asistlik performans sergilemişti.