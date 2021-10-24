Eski bir Oscar Ödülü Hollywood’un iki ünlü yıldızını karşı karşıya getirdi

Glenn Close, 1999 yılında verilen en iyi kadın oyuncu ödülü için Gwyneth Paltrow’u karşısına aldı. Glenn Close, ödülün Paltrow’a verilmesini mantıksız bulduğunu söyledi.

Sozcu.com.tr

Son zamanlarda girişimi Goop ile gündeme gelen Gwyneth Platrow, Andy Cohen’in sunduğu programda aldığı Oscar ödülü ile ilgili yapılan eleştirilere cevap verdi.

1999 yılında Aşık Shakespeare ile en iyi kadın oyuncu Oscar’ını kazanan Paltrow’a eleştiri 20 yıl sonra gelmişti. Glenn Close, ABC News’in Popcorn with Peter Travers adlı programında konuyla ilgili şu sözleri sarf etmişti: “Dürüst olmak gerekirse, meslektaşlarınız tarafından aday gösterilmenin olabildiğince iyi olduğunu hissediyorum. Ve sonra, performansların nasıl dürüstçe karşılaştırıldığını hiç anlamadım, anlıyor musun? Gwyneth Paltrow’un ödülü kazandığını hatırlıyorum ve ‘nasıl yani’ diye düşündüm.”

Close, Oscar kazananlarının performans dışındaki nedenlerle seçilebileceğini öne sürmüştü.

Paltrow’a Andy Cohen, Glann Close’un kendisi hakkındaki bu eleştirisini sorduğunda “bu konudan haberim yoktu, ilk defa senden duyuyorum” diyerek cevap verdi.

Paltrow’un Oscar kazanması, ödüle aday gösterildiği ilk ve tek zamandı. Close ise son kırk yılda sekiz kez Oscar’a aday gösterildi.

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