Eski CHP’li vekil Süleyman Genç hayatını kaybetti

Eski CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı ve eski İzmir Milletvekili Süleyman Genç, Bursa’da tedavi gördüğü hastanede, 79 yaşında yaşamını yitirdi.

Eski CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı ve eski CHP İzmir Milletvekili Süleyman Genç, bugün 79 yaşında hayatını kaybetti. Bursa’da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Süleyman Genç’in hayatını kaybettiğini CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan ve CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu duyurdu.

CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, “Partimizin efsane Gençlik Kolları Genel Başkanı, İzmir Milletvekili Süleyman Genç ağabeyimizin vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Tarihimizin en zorlu dönemlerinde dahi doğruda durmuş büyük bir mücadele ve fikir insanını kaybettik. Ailesinin ve örgütümüzün başı sağolsun.” mesajını paylaştı.

CHP’li isimlerin sosyal medyadan paylaştığı mesajlar şöyle:

CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan: “İzmir eski milletvekilimiz, Süleyman Genç ağabey de göçmüş bu alemden. Canım ağabeyim, yoldaşı olmakla gurur duyduğum insan. Allah rahmet eylesin. CHP büyük ailemizin başı sağolsun. Sevenlerine, ailesine sabır diliyorum.”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer: “Partimizin efsane Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir eski milletvekilimiz Süleyman Genç’i kaybetmenin derin hüznü içerisindeyim. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine, sevdiklerine ve partimize başsağlığı diliyorum.”

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel: “1963 yılında başladığı özgürlük ve sol mücadelesiyle unutulmayacak isimler arasına giren, gençlik kolları genel başkanlığımızı ve İzmir milletvekilliğimizi yapmış Süleyman Genç’i kaybetmenin acısını yaşıyoruz. Kendisine Allah’tan rahmet,ailesine ve örgütümüze başsağlığı diliyorum.”

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel: “1970’li yılların efsane isimlerinden, Süleyman Genç milletvekilimizin vefat ettiğini büyük bir üzüntü ile öğrendim. Geriye onurlu bir geçmiş ve kitaplarını bıraktı. Eşi ve yakınlarına Cumhuriyet Halk Partisi ailesine başsağlığı diliyorum.”

SÜLEYMAN GENÇ KİMDİR?

Süleyman Genç, 1944 yılında Rize İkizdere’de doğdu. İlk ve orta öğrenimini İkizdere ve Samsun‘da tamamladı. Daha sonra Erzincan Askeri Lisesi’ne girdi. Askeri lise sonrası 1961 yılında kara harp okuluna girdi. 20-21 Mayıs olayları sonucu bütün okul öğrencileri gibi 1963’de Harp Okulu’ndan çıkarıldı. Kendilerine tanınan hakla aynı yıl İzmir İktisadi Ticari İlimler Akademisi’nde eğitime başladı. Öğrenci örgütlerinde aktif rol oynadı ve çeşitli görevlerde bulundu. 1965 yılında Türkiye Milli Talebe Federasyonu’nun Eğe Bölge Temsilciliği ve CHP İzmir İl Gençlik Kolları Başkanlığını yaptı. 1968 yılında İzmir İktisadi Ticari İlimler Akademisi’nden mezun oldu.

1970 Mart ayında CHP Gençlik Kolları Genel Başkanlığı’na atandı. 2-3 Temmuz 1970 tarihinde yapılan CHP Gençlik Kolları 6. Kurultayı’nda yeniden Gençlik Kolları Genel Başkanlığı’na seçildi. 1972 yılında yapılan CHP 21. Olağan Kurultayı’nda ise Parti Meclisi’ne girdi. 1973 yılında İzmir Milletvekili olarak meclise girdi. CHP içerİsinde o dönemin sol kanadın önde gelen isimlerinden oldu. 1968 kuşağının önder isimlerinden Süleyman Genç, 1977 yılında yapılan seçimlerde ikinci kez İzmir Milletvekili olarak meclise girdi. Genç’in Ankara’daki evi 6 Ocak 1978’de bombalandı 12 Eylül 1980 askeri darbesinde 1 ay tutuklu kaldı. Siyaset yasağı getirildi. 1983’de siyaset yaptığı gerekçesiyle tekrar gözaltına alındı, Zincirbozan’da 3 ay tutuklu kaldı. Süleyman Genç siyasi hayatı boyunca dört kitap yazmıştır.

Kitapları;

1970 Türkiye’nin Yapısal Analizi,

12 Mart’a Nasıl Gelindi

Bıçağın Sırtındaki Türkiye, CIA-MİT / Kontrgerilla.

Kuşatılan Devlet Türkiye, Uyuşturucu-Mafya Yerel Egemenler’dir.” ANKA