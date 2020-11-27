Eski CIA şefi Brennan: Fahrizade suikastı büyük bir suç ve pervasız bir eylem

Eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde CIA direktörlüğü görevini yapan John Brennan, İranlı nükleer fizikçi Muhsin Fahrizade’nin suikast sonucu öldürülmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Twitter hesabından paylaşımlarda bulunan Brennan, suikastı, ‘büyük bir suç, pervasız bir eylem ve uluslararası hukukun ihlali’ olarak değerlendirerek, olayın ölümcül bir misilleme ve yeni bir bölgesel çatışma riski taşıdığını belirtti.

I do not know whether a foreign government authorized or carried out the the murder of Fakhrizadeh. Such an act of state-sponsored terrorism would be a flagrant violation of international law & encourage more governments to carry out lethal attacks against foreign officials. — John O. Brennan (@JohnBrennan) November 27, 2020

Bununla birlikte Brennan, İranlı liderlere misillemede bulunmama ve Joe Biden’ın göreve gelmesini bekleme tavsiyesinde bulundu.

Saldırının yabancı bir devletin tarafından gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğini bilmediğini ifade eden Brennan, suikastı ‘devlet destekli terör’ olarak nitelendirdi.