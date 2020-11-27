Eski CIA şefi Brennan: Fahrizade suikastı büyük bir suç ve pervasız bir eylem

Yazan:
Alaturka Online
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Eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde CIA direktörlüğü görevini yapan John Brennan, İranlı nükleer fizikçi Muhsin Fahrizade’nin suikast sonucu öldürülmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Twitter hesabından paylaşımlarda bulunan Brennan, suikastı, ‘büyük bir suç, pervasız bir eylem ve uluslararası hukukun ihlali’ olarak değerlendirerek, olayın ölümcül bir misilleme ve yeni bir bölgesel çatışma riski taşıdığını belirtti.

Bununla birlikte Brennan, İranlı liderlere misillemede bulunmama ve Joe Biden’ın göreve gelmesini bekleme tavsiyesinde bulundu.

Saldırının yabancı bir devletin tarafından gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğini bilmediğini ifade eden Brennan, suikastı ‘devlet destekli terör’ olarak nitelendirdi.

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