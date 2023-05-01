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1 Mayıs 2023
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Eski damattan katliam

Alaturka Online
Alaturka Online
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Akkuyu Mahallesi’nde Uğur D, yaklaşık 3 ay önce boşandığı eşi Rahime D’nin yaşadığı annesi Şerife Yıldız’ın evine gitti.

Uğur D, evin avlusunda yufka ekmek hazırlayan eski kayınvalidesi Şerife ve doktor olduğu öğrenilen kızı Sümeyye Yıldız ile gelini Cennet Yıldız’a tabancayla ateş etti. Saldırı sırasında Rahime D. ise bölgeden uzaklaşarak kurtuldu.

OLAY YERİNDEN CAN VERDİLER

Daha sonra Uğur D, aynı tabancayla intihar etti. Olayın bildirilmesi üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi.

Sağlık ekipleri, Şerife Yıldız ve kızı Sümeyye Yıldız’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

GELİN YARALI KURTULDU

Yaralı Cennet Yıldız ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayı haber alarak eve gelen aile yakınları gözyaşı döktü.

Cenazeler, olay yerindeki incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Bu arada, İncirlik Aile Sağlığı Merkezinde görev yaptığı belirtilen doktor Sümeyye Yıldız’ın yaklaşık bir ay önce evlendiği öğrenildi. (AA)

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