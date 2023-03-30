Eski doktoru Turhan Çömez’den, Erdoğan’a “doktor müsveddesi” yanıtı

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Turhan Çömez, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisi hakkında söylediği “Bir doktor müsveddesi çıkmış konuşuyor, acaba hiç inşaatla işi olmuş mu?” sözlerine yanıt verdi. Çömez yayınlandığı videoda şu ifadeleri kullandı:

“NE ZAMAN SAĞLIK SORUNUN OLSA BENİ ARARDIN”

– Erdoğan geçtiğimiz günlerde Hatay Defne’de bir hastanenin temel atma törenine katıldı. Aslında bu temel atma töreninden ziyade bir şovdu. Çünkü ortada gerçek bir temel yoktu, bir miktar beton bırakılmıştı ve demir çubuk eklenmişti. Ben gerçeği belgeleriyle paylaşınca AKP cephesinde panik başladı ve bu sözde temel yerinden kaldırıldı.

– Çıktığı televizyon programında bu açıklamaya tepki gösterdi ve beni direkt hedef alarak, ‘doktor müsveddesi bir açıklama yaptı’ dedi. Buradan Sayın Erdoğan’a açıkça sesleniyorum. Ne zaman başın dara düşse, ne zaman sağlıkla ilgili bir sıkıntın olsa ‘Çabuk bana Turhan’ı bulun’ derdin, o zaman makbul bir doktordum. 2 defa ameliyatına katıldım, o zaman güvenli ve kıymetli bir doktordum. Seni aldım ta Amerika’lara götürdüm tedavi ettirdim, o zaman da çok değerli bir doktordum ve bugün bir doktor müsveddesi oldum öyle mi?

“DİPLOMASINI GÖSTEREMEYEN BİRİ HEKİMLİĞİMİ SORGULAYAMAZ”

– Ben İstanbul Tıp Fakültesi’ni çok yüksek puanla bitirdim. Diplomamın arkasında göz nuru, alın teri büyük bir emek var. Ardından genel cerrahi uzmanı oldum. Milletvekilliği dönemimin sonunda senin yanlışlarını toplumla paylaştım diye bir kumpas davasına beni konu ettin ve tam 12 yıl sürgünde yaşadım. Sürgün yıllarımda boş durmadım, gittiğim ülkede tıp fakültesinin bütün sınavlarını verdim yeniden diploma aldım.

– Bugün iki tane hekimlik lisansım var ve dünyanın her yerinde hekimlik yapabiliyorum. Benim hekimliğimi, kariyerimi ve kapasitemi kimsenin tartışmaya hakkı yok. Hele diplomasını göğsünü gere gere toplumla paylaşabilecek cesareti olmayan hiç kimsenin benim diplomamı ve kariyerimi aşağılamaya, örselemeye ve bana ‘doktor müsveddesi’ demeye hakkı yok.

“SEN ORADA YOKKEN BEN SAHRA HASTANESİ AÇTIM”

– Yine aynı konuşmada diyorsun ki ‘Hiç inşaatla alakam olmuş mu?’ Doğru benim hiç inşaatla alakam olmadı, içinde yolsuzluk olan, rant, hukuksuzluk, ahlaksızlık, talan olan hiçbir işle benim alakam olmadı. ama Hatay depremde yerle bir oldu. Devlet hastanelerinin hiçbiri çalışamaz halde.

– Sen devlet olarak orada bir sahra hastanesi açmayı becerememişken, Sayın Akşener’in himayesinde oraya gittim fedakar arkadaşlarımızla bir hafta içerisinde bir sahra hastanesi kurdum ve binlerce hastayı tedavi ettim. Benim inşaatla işim yok ama benim bu millete hizmetkar olmak gibi samimi bir sevdam var.

“HEKİM OLARAK TAVSİYE EDİYORUM, PAPATYA ÇAYI İÇ”

– Seni bu ülkede en iyi tanıyan benim Sayın Erdoğan, şu anda korkuyorsun, kaygı içerisindesin ve o tutkun olduğun, aşığı olduğun koltuk altından kayıp gidiyor son 45 gün. İşte ondan dolayı telaştasın, endişe içerisindesin ve kaygı duyuyorsun. Akşener çok yerinde bir tavsiyede bulundu, ‘Papatya çayı iç’ dedi, hekim olarak katılıyorum.

– Her akşam papatya çayı iç, seçime kadar iyi gelecektir. Az kaldı. 14 Mayıs akşamı zaten sandıklar açılınca ne içersen iç. Bir hikayenin sonuna gelindi ve 45 gün sonra tekrar karşılaşacağız. Devir teslim töreninde görüşmek üzere Sayın Erdoğan.