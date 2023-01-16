Eski erkek arkadaşını öldürüp ormana atan Seçil şarkıcıymış

Sancaktepe’de ormanlık alanda elleri ve ayakları bağlanmış kimliği belirsiz bir erkek cesedi bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçen ekipler erkek cesedinin parmak izinden kimliğinin Semih Sevim olduğunu belirledi.

SEÇİL ÇİFTÇİ’NİN İFADELERİ ÇELİŞKİLİ BULUNDU

4 ayrı adreste eş zamanlı arama yapan Jandarma ekipleri; Semih Sevim’in eski kız arkadaşı Seçil Çiftçi’nin çelişkili ifadelerinden şüphelendi. Seçil Çiftçi’nin sosyal medya hesaplarından maktulü tehdit ettiği üzerine bulgular elde edildi ve gözaltına alındı.

BABA VE KIZ TUTUKLANDI

Seçil Çiftçi’nin Semih Sevim’in kendisini rahatsız etmeye devam ettiğinden aralarında çıkan kavgada öldürdüğünü, sonra cesedi babası C.Ç. ile birlikte Sancaktepe’de ormanlık alana bıraktıklarını itiraf etti. Seçil Çiftçi ve babası C.Ç., çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

ŞARKICI VE MODELMİŞ

Seçil Çiftçi’nin farklı tarihlerde şarkılar çıkardığı ve bazı şarkıları için klip yayınladığı aynı zamanda modellik de yaptığı öğrenildi.