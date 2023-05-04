Eski eş katiline ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

17 Kasım 2022 tarihinde, Manisa’nın Şehzadeler ilçesine bağlı Yarhasanlar Mahallesi’ndeki Avni Gemicioğlu Caddesi’nde, Ali Alkan (40) eski eşi Hülya Alkan’ı (35) av tüfeğiyle öldürdükten sonra aynı silahla intihar etmeye teşebbüs etti.

Ali Alkan ile Hülya Alkan bir süre önce boşanmışlar ve akraba oldukları için Hülya Alkan olaydan sonra da Ali Alkan’ın soyadını taşımaya devam etmişti.

Ali Alkan, Manisa 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandı ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Duruşmada sanık Ali Alkan ve avukatları, maktul Hülya Alkan’ın anne ve babası da hazır bulundu.

AVUKATI BERAAT İSTEDİ

Tanıkların ifadelerinin ardından savcı mütalaasını sundu. Sanık avukatı, müvekkilinin beraatini ve tutuksuz yargılanmasını talep etti. Ancak mahkeme başkanı, sanığın daha önce de boşandığı eşine karşı şiddet, tehdit ve hürriyetinden yoksun bırakma suçlarını işlediğine dikkat çekti.

Sanık Ali Alkan da olaydan pişmanlık duyduğunu belirtti ve eşinin kendisinden boşanmayı düşünmediğini savundu. Heyet, sanığın cinayeti tasarlayarak ve kasten işlediğine, haksız tahrik ve iyi hal indirimlerinin uygulanamayacağına hükmederek ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Maktul Hülya Alkan’ın annesi Ömran Alkan, duruşmanın ardından yaptığı açıklamada, adaletin yerini bulduğunu söyledi ve acısının hiçbir zaman hafiflemediğini ifade etti. Alkan, torunlarının huzur içinde büyümesini ve sanığın cezasını çekmesini istedi. (AA)