Eski eşini kazada ölmüştü, verilen cezayı duyunca sinir kriz geçirdi

Muğla‘nın Ula ilçesinde 8 Aralık 2018 tarihinde yol kenarında bir erkek cesedi bulundu. Jandarma, ölen kişinin 33 yaşındaki Erol Canlı olduğunu belirledi. Trafik kazasına kurban gittiği ortaya çıkan Canlı’ya çarpıp, ölümüne neden olan Nihat Koç, Menteşe ilçesinde yakalanıp, tutuklandı.

TUTUKSUZ YARGILANIYORDU

Nihat Koç hakkında ‘taksirle ölüme neden olmak’ suçundan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın 8 Nisan 2018’de görülen ikinci duruşmasında Nihat Koç, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Bugün görülen karar duruşmasına tutuksuz sanık Nihat Koç, ölen Erol Canlı’nın eski eşi Aysel Gelebek ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada, son sözü sorulan Koç, “Öleni kaza mahallinde görmedim. Görmüş olsaydım gerekli müdahaleyi yapardım. Olay nedeniyle üzgünüm. Beraatime karar verilmesini, mahkeme aksi kanaatte ise lehe olan hükümlerin uygulanmasını isterim” dedi.

EHLİYETİNE BİR YILLIĞINA EL KONULDU

Mahkeme 15 dakika verdiği aranın ardından Nihat Koç’u önce 3 yıl hapis cezasına çarptırdı. Ardından da sanığın geçmişi ile cezanın geleceği üzerindeki olası etkilerini göz önüne alarak, cezayı 2 yıl 6 aya indirdi. Koç’un E sınıfı sürücü belgesine ise 1 yıl süreyle el konuldu.

Karar sonrası gözyaşlarına boğulan Erol Canlı’nın boşanmalarına rağmen birlikte yaşadığı eski eşi Aysel Gelebek, duruşma salonundan koşar adımlarla çıktı ve adliye bahçesinde fenalık geçirdi. Kendini yerden yere atan Gelebek’i avukatı ile polis ekipleri, güçlükle sakinleştirdi. Gelebek, üç çoğunun boynunun bükük kaldığını belirterek şunları söyledi:

“ÇOCUKLARIM BEDEN GÜZEL HABER BEKLİYORDU”

“33 yaşındaki bir kişiyi hayattan kopartan bir adam 2 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Bugüne kadar duruşmalarda bir kez bile pişmanlık kelimesi kurmadı. İlk başlarda verdiği ifadenin hiçbir zaman arkasında durmadı. Erol Canlı’nın vücudunda 40’a yakın kırık var. “Çarptığımı görmedim” diyor. Çocuklarım benden güzel haber bekliyordu. Canımla başımla savaşacağım. 29 yaşıma girdim. Türkiye’de kadın olmak zor. Kadının gücünün neler başarılacağını herkese göstereceğim.” (DHA)