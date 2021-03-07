Eski eşini sokak ortasında tekmeleyen cani yakalandı

Olay, Canik Belediyesi önünde gece saatlerinde meydana geldi. Vatandaş kamerasına yansıyan olayda bir adamın yerde baygın yatan kadını defalarca tekmelediği görüntülendi. Kadın tekmelenirken yanındaki çocuğunun ‘anne’ diye ağlama sesleri sokakta yankılandı. Kadın kafasına ve vücudunun çeşitli yerlerine aldığı darbelerle yaralandı.

Vatandaşlar olay esnasında balkonlarına çıkarak saldırgan adama tepki gösterdi. Bazı vatandaşlarsa olaya müdahale etmek için aşağıya indiler. Saldırgan İbrahim Zarap’a sokakta meydan dayağı atıldı. Yerde hareketsiz yatan kadın E.M.(25) ise hastaneye kaldırıldı. Olay sosyal medyaya yansımasının ardından büyük tepki çekti.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Samsun’da kadına karşı şiddetin en aşağılık örneklerinden birinin sergilendiği olay hakkında soruşturma başlatıldı. Başsavcılık talimatıyla fail yakalanarak gözaltına alındı. Hukuk gereğini yapacak, failin yaptığı yanına kâr kalmayacak” ifadelerini kullandı. E.M isimli kadın olaydan sonra özel bir hastaneye kaldırıldığı, tedavisinin ardından taburcu edildiği, durumunun iyi olduğu öğrenildi.