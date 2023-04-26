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26 Nisan 2023
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Eski eşinin katlettiği Ebru toprağa verildi

Alaturka Online
Alaturka Online

Olay, dün Turgut Özal Caddesinde meydana geldi. Sabah alışverişi için evden çıkan 3 çocuk annesi Ebru Güneş, cadde üzerinde yürürken daha önce kendisini tehdit ettiği için cezaevine giren ve hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eski eşi Ahmet Göktaş ile karşılaştı.

5 yıl önce boşanan Göktaş ile Güneş arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Göktaş, yanındaki tabancayı çıkarıp Ebru Güneşe ateş etti, Ahmet Göktaş ardından aynı silahla kendini vurarak intihar etti.

Ebru Güneş ve Ahmet Göktaşın cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından aileleri tarafından teslim alındı. Güneş, Pazar ilçesine bağlı Üzümören beldesinde öğleyin Muid Ahmet Kazabadi Mezarlığı’nda kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Ahmet Göktaş da Turhal ilçe mezarlığında toprağa verildi. (DHA)

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