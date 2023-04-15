Eski Fenerbahçeli Luis Nani yeniden İstanbul’da! ‘Şampiyonluk şansı yüksek’

2015-2016 sezonunda Sarı-Lacivertli formayı giyen Luis Nani yeniden İstanbul’da… Manchester United ve Sporting’de yaptıklarıyla Fenerbahçe’ye geldiği dönemde camiada büyük heyecan yaratan Portekizli yıldız sahada da bu ilginin karşılığını vermişti. Tecrübeli oyuncu her ne kadar şampiyonluk yaşayamasa da Fenerbahçe’de çıktığı 47 maçta 12 gol, 13 asistle 25 gole direkt katkıda bulunmuştu.

8.5 milyon Euro’ya gitmişti

Bu iyi performansı da başarılı oyuncuyu bir sene sonrasında 8.5 milyon Euro bedelle İspanyol ekiplerinden Valencia’ya götürmüştü. Sonrasında deneyimli hücumcu, Sporting, Orlando, Venezia’da görev yaptı. Şimdi ise Avustralya temsilcilerinden Melbourne’ün formasını terleten Nani, Kanarya’nın, Ankaragücü ile oynadığı mücadele öncesinde İstanbul’a geldi ve kulüp televizyonuna konuk oldu.

‘Havalimanında karşılanmamı unutmuyorum’

36 yaşındaki oyuncu duygusal anlar yaşadığını belirterek, “Havalimanında taraftarların beni karşılamasını hiçbir zaman unutmuyorum. Benim için çok özel anlardı. Zaten bir oyuncu, böyle karşılandığı zaman, çok iyi karşılık vermek ister. Ben de bunu yapmaya çalıştım. Fenerbahçe’nin başarısını daima isteyen birisiyim. Umarım şampiyonluk gelir” dedi.

‘Galatasaray’ın üzerindeki baskıyı artırmak için…’

Lig yarışını değerlendiren Luis Nani, “Şu an için her şey mümkün görünüyor. Fenerbahçe harika oyunculardan kurulu bir takım. Aynı zamanda harika bir teknik adama sahip. Türkiye ligi, çok rekabetçi bir lig. Şu anda Galatasaray iyi gidiyor. Bu akşam oynayacağımız maçı şüphemiz kazanmak durumundayız onların üzerindeki baskıyı artırmak için. Başarı, şampiyonluk mümkün Fenerbahçe için. Ama bunun için istikrarlı bir şekilde devam etmek gerekiyor. Fenerbahçe, istikrarlı bir şekilde devam ederse şampiyonluk şansı fazlasıyla yüksek” ifadelerini kullandı.