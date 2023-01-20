Eski Fenerbahçeli Michael Frey’in yeni takımı belli oldu

Belçika ekiplerinden Royal Antwerp forması giyen Eski Fenerbahçeli Michael Frey’in yeni adresi belli oldu.

SCHALKE 04’E İMZA ATTI

Almanya Bundesliga’nın son sırasında bulunan Schalke 04, 28 yaşındaki golcü futbolcuyu renklerine bağladığını resmen açıkladı.

SATIN ALMA OPSİYONU

Frey’in sezon sonuna kadar kiralık olarak transfer edildiği duyurulurken, anlaşmada satın alma opsiyonunun da bulunduğu belirtildi.

İLK SÖZLERİ

İmza sonrası heyecanını dile getiren Frey, “Schalke’de olduğum vetakımla birlikte sahada olacağım için mutluyum. Takıma en kısa sürede uyum sağlamak için her şeyi yapacağım.” sözlerini dile getirdi.