Eski futbolculardan derbi yorumları! Fenerbahçe Galatsaray maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig’in 23’üncü haftasında Fenerbahçe, bugün Galatasaray’ı konuk edecek. Ezeli rakipler kozlarını soğuk bir havada paylaşacak. Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbide, termometreler 7 dereceyi gösterecek. İşte derbi yotumları ve Fenerbahçe Galatasaray maçının saati ve kanalı…

FENERBAHÇE GALATASARAY DERBİSİ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ezeli rekabetteki yeni randevuda takımlar bir kez daha karşı karşıya gelecek. 23 Şubat 2020 Pazar günü oynanacak olan derbi saat 19:00’da başlayacak ve beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.

“HASAN ŞAŞ BİZİ MOTİVE EDERDİ”

Şu anda Galatasaray teknik ekibinde yer alan Hasan Şaş’ın futbolculuk dönemlerinde de takımı motive ettiği ifade eden Hasan Kabze, “Hasan Şaş ağabey heyecanlıdır. Bu tip maçlarda konsantrasyonu çok üst düzey olur, hırslı olur, çok fazla heyecan yapar. Heyecanı kendi içinde yaşar. Hırsını bize yansıtır. O bu hafta inanılmaz heyecanlıdır. Hem antrenmanlardaki özverili çalışması hem hırsı hem de hal ve hareketleri bizi motive ediyordu” dedi.

“BU SENE GALATASARAY’IN KAZANABİLECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM”

Fenerbahçe’nin özellikle Kadıköy’deki derbilerde Galatasaray’a psikolojik üstünlük kurduğunu belirten Hasan Kabze, “Fenerbahçe’de, şampiyon olamasam da Galatasaray maçını kazanalım, mutlu oluyoruz diye bir algı var. Galatasaray’da ise hem camia hem taraftar, yıllardır kazanamamanın verdiği bir üzüntü var. Her iki tarafta da dengeler farklı. Gerçekten çok değişik bir maç. Bizim oynadığımız dönemlerde psikolojik olarak pek etkilenmiyorduk ama orada Fenerbahçe daha şanslı oluyor. Psikolojik olarak da Fenerbahçe üstünlük kuruyor. Galatasaray’ın iyi oynayıp kazanamadığı maçlarda oldu. Futbolda her şey var. Belki bu sene kazanırız, ben bu sene daha rahat geçeceğini ve kazanabileceğimizi düşünüyorum. Özellikle Galatasaray’ın erken ilk 15-20 dakikada atabileceği bir gol Fenerbahçe’yi kaosa sürükleyebilir, o zaman toparlayamazlar” şeklinde konuştu. Süper Lig puan durumu: Zirve karıştı! Süper Lig`de 23. hafta mücadeleleri devam ediyor. Zirveyi yakından ilgilendiren mücadelelerden Sivasspor-Alanyaspor ve Beşiktaş-Trabzonspor maçları oynandı. Peki Süper Lig`de son puan durumu nasıl şekillendi? İşte güncel puan durumu… İlgili Haberi Oku

EMRE AŞIK: GALATASARAY DERBİYİ KAZANIRSA ŞAMPİYONLUĞUN EN BÜYÜK ADAYI OLUR

Futbolculuk kariyerinde hem Galatasaray hem de Fenerbahçe formaları giyen ve iki taraf ile de derbi heyecanını yaşayan eski milli futbolcu Emre Aşık, Galatasaray’ın derbide kazanması halinde ligin en büyük şampiyonluk adayı olacağını söyleyerek, “Lig enteresan geçiyor. Özellikle Sivas’ı ilk yarıdaki performansından dolayı tebrik etmek lazım. Sınırlı kadrosuna rağmen buraya kadar iyi getirdiler. Galatasaray buraya kadar getirdiyse bu avantajı iyi kullanacağını ve iyi bitireceğine inanıyorum. Fenerbahçe camiası, takımı kötü gidişi bir Galatasaray galibiyeti ile unutturabileceğini düşünüyor ve bu maçı bekliyorlar. Ben, Fenerbahçe’nin sahasında oynayacak olmasını da büyük bir avantaj olarak görüyorum. Oyuncular tek bir maçla sezonu kurtarabilir. Bazı şeylerin üstü kapatılabilir. Kazanarak gelen bir Galatasaray var. Özellikle oyuncuların kazanmaya alışması çok önemli. Bu takıma özgüven getiriyor, zaten takım da her geçen hafta daha iyi oynuyor. Galatasaray kazanmak isteyecektir, uzun süredir orada kazanamıyoruz. Belki ‘o sene, bu senedir’. Ben, beraberlik ağırlıklı bir maç bekliyorum. İki tarafta kazanmaya oynayacaktır ama beraberlikte iki tarafta bir şey kaybetmeyecektir. Fenerbahçe’nin kadrosu Galatasaray’a göre kalite olarak daha düşük seviyede. Bir tek Kruse yaratıcı oyuncu. Gustavo’nun oynamaması avantaj. Galatasaray ikinci yarıda hücumda Onyekuru ve Emre’nin gelmesi ile çok daha iyi oldu. Adem Büyük de çok iyi işler yapmaya başladı. İyi gol vuruşları var. Güzel bir maç izleyeceğimizi düşünüyorum. Fenerbahçe’nin agresif başlayacağını ve orada kaybetmemek için elinden geleni yapacağını düşünüyorum. Galatasaray kazanırsa şampiyonluğun en büyük adayı olur” ifadelerini kullandı. 6 soruda Fenerbahçe Galatasaray derbisi… Maçın gidişatını 4 isim belirleyecek! Bugün derbi bayramı. Tüm Türkiye Fenerbahçe Galatasaray maçına kilitlendi. Sözcü Skor yazarı MEHMET ÖZEN derbiyle ilgili merak edilen sorulara yanıtlar aradı. Seri biter mi? En kilit isimler kimler olacak? Yanal ve Terim hangi planla derbiye çıkacak? İlgili Haberi Oku

“GALATASARAY’DA OYNADIĞIM ZAMANLAR KADIKÖY’E STRESLİ ÇIKIYORDUK”

Galatasaray’da oynadığı dönemlerde deplasmandaki Fenerbahçe derbilerine stresli çıktıklarını ifade eden Emre Aşık, “O seneler kadrolar çok daha iyiydi. Fenerbahçe’den şu an Kruse ve Ozan’ı sayabiliriz. Kruse’de bir Alex değil. Gustavo’da yok. İster istemez Galatasaray’da bir stres olacaktır. Galatasaray’da oynadığım zamanlar Kadıköy’e stresle çıkıyorduk. Maç içinde bir defa geliyorlardı gol oluyordu ve biz moral olarak çöküyorduk. Umarım bu sene böyle olmaz. Fenerbahçe’deyken ise çok daha rahat oluyorduk. Galatasaray maçlarını bekliyorduk. Tarih tekerrürden ibarettir ama belki de o maç bu maçtır” diye konuştu. Bugün değilse ne zaman? | Fenerbahçe derbisi öncesi Galatasaray analizi… Süper Lig`in 23. haftasında Galatasaray 21 yıldır galibiyete hasret kaldığı Kadıköy deplasmanında Fenerbahçe`ye konuk oluyor… Sözcü SKOR editörlerinden Tonguç Orözü zorlu derbi öncesi Galatasaray`ı değerlendirdi. İlgili Haberi Oku

FATİH AKYEL: GÜZEL BİR DERBİ İZLEYECEĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUM

Futbolculuk kariyerinde iki takımda da derbi oynama heyecanını yaşayan ve Galatasaray’ın 1999 yılında Kadıköy’de elde ettiği son galibiyette kadroda yer alan oyunculardan olan eski milli futbolcu Fatih Akyel, “Ligin ikinci yarısında güzel bir lig oluyor. 6-7 takımın şampiyonluk iddiası var. Güzel, heyecanlı geçiyor. Bu hafta derbiler var. Bu derbiler bu ligin kaderini belirleyecek gibi. Derbiler güzeldir. Ben iki tarafta da derbi oynamış biriyim. Bu hafta sonu da güzel bir maç izleyeceğimizi düşünüyorum. Fenerbahçe’nin mutlak kazanması gereken bir maç. Çünkü Fenerbahçe, Galatasaray mağlubiyeti ile ligden kopabilir. Galatasaray’da oradan puan veya puanlar alıp yoluna devam edebilir. Galatasaray kazanırsa çok büyük bir avantaj sağlayabilir. Hafta sonu bizi çetin bir derbi bekliyor” şeklinde konuştu. DHA