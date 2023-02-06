Eski Galatasaraylı Felipe Melo’dan, Volkan Demirel tweeti!

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Alaturka Online
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2011-2015 yılları arasında Galatasaray forması giyen ve Sarı-Kırmızılı taraftarların sevgilisi haline gelen Felipe Melo da Türkiye’deki deprem felaketi için paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Gündüz saatlerinde ‘Geçmiş olsun Türkiye’ temalı bir videoyla mesaj gönderen Brezilyalı yıldız şimdi de Galatasaray forması giyerken Fenerbahçe’nin kaptanlığını yaptığı ve rekabet içinde olduğu Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel hakkında yapılan paylaşıma destek verdi. 

‘Yüreği kaleciliğinden bile güzelmiş’
Kahramanmaraş merkezli 7.7 şiddetli depremden en çok etkilenen illerden biri olan Hatay için gözyaşlarıyla yardım çağrısında bulunan ve sabahtan bu yana canla başla halkın ihtiyaçlarını karşılamak adına çalışan Demirel için bir Sarı-Kırmızılı taraftar, “Sabahtan beri eşiyle birlikte Hatay’da depremzedelere yardım ediyor yüreği kaleciliğinden bile güzelmiş. Seninle gurur duyuyoruz kaptan Volkan Demirel!” ifadelerini kullandı.

Emojiyle yanıt verdi
Şu anda ülkesi Brezilya’da Fluminense forması giyen Melo da bu paylaşımı kalp emojisiyle alıntıladı.

İşte o paylaşım:

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