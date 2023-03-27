Eski Galatasaraylı Marcao’dan kötü haber!

Sezon başında Sevilla’nın bonuslarla beraber 15 milyon Euro bonservisle Galatasaray’dan transfer ettiği Marcao ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Brezilyalı stoper, 11 Temmuz’da İspanyol ekibine 5 yıllık imza atmış ancak sakatlığı nedeniyle yeni takımında beklentilerin altında kalmıştı. Galatasaray’da istikrarıyla ön plana çıkan ve çok az maç kaçıran Brezilyalı stoperden bir kötü haber daha geldi…

3.5 yılda 13 maç kaçırdı

Ülkemizde 3.5 yıl boyunca Sarı-Kırmızılı formayı giyen ve performansıyla dikkatleri üzerine çeken Brezilyalı oyuncu tam 141 maça çıktı. Bu da sezon başı yaklaşık ortalama 40 karşılaşmaya denk geliyor. 3.5 yıllık Galatasaray kariyerinde sakatlığı sebebiyle yalnızca 13 maç kaçıran yıldız oyuncu, Sevilla’da ise bir türlü forma giremedi!

Sezonu kapattı

Sezon başından bu yana Endülüs temsilcisinde tam 30 maç kaçıran ve bu süreçte ameliyat da olan Brezilyalı stoperin iyileşmesi bekleniyordu. Ancak tedavi süreci olumsuz gitti. 26 yaşındaki futbolcunun en az 5 ay daha sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Böylece Marcao sezonu kapattı. Deneyimli stoper için şimdiki hedef yeni sezonun hazırlık kampına yetişmesi.

Yıldız oyuncu bu sezon sadece 7 maçta 585 dakika sahada kalabildi.