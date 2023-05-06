Eski Galatasaraylı Mert Çetin’e flaş görev! Sahalara dönüyor…

Galatasaray’da uzun yıllar görev alan, uzun bir süre tercümanlık, son döneminde de idari işlerde görev yapan Mert Çetin, Fatih Terim’in takımdan ayrılmasının ardından 13 yıldır resmi olarak içinde bulunduğu Sarı-Kırmızılı ekipteki tüm görevlerini bırakmıştı. Sonrasında yeniden Cim Bom’a dönebileceği konuşulan Çetin için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Ufak pürüzler giderilince…

Teknik direktörlüğünü Nuri Şahin’in yaptığı Antalyaspor’un, Mert Çetin’i sportif direktör olarak takıma getirmek istediği öne sürüldü. Çıkan haberlerde; Çetin, dün Antalyaspor tesislerine giderek kulüple ilk resmi görüşmeyi yaptı. Henüz resmi imzayı atmayan Çetin ile kısa süre içerisinde ufak pürüzlerin de giderilip anlaşmanın tamamlanması bekleniyor.

11 farklı hocayla çalıştı

2008-2009 döneminde Bülent Korkmaz’ın teknik direktör olarak görevde olduğu dönemde Sarı-Kırmızılı ekipte tercüman olarak çalışmaya başlayan Mert Çetin, Galatasaray’da tam 11 teknik direktör ile çalıştı. Sırasıyla; Bülent Korkmaz, Frank Rijkaard, Gheorghe Hagi, Bülent Ünder, Fatih Terim (2), Roberto Mancini, Cesare Prandelli, Hamza Hamzaoğlu, Mustafa Denizli, Jan Olde Riekerink ve Igor Tudor ile birlikte görev yapan Mert Çetin, Cim Bom’dan ayrıldıktan sonra ortalıktan kaybolmuştu.