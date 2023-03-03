Eski Galatasaraylı’dan Nicolo Zaniolo itirafı

Fenerbahçe altyapısından yetişen ve bir dönem Galatasaray’da forma giyen 39 yaşındaki milli futbolcu Bilal Kısa, Süper Lig’deki şampiyonluk favorisini açıkladı. Radyospor’a konuşan Bilal Kısa, Galatasaray’ın yeni transferi Nicolo Zaniolo hakkında dikkat çekici sözler kullandı.

Yaşanan deprem felaketi hakkında konuşan Bilal Kısa, “Çok kötü bir afet yaşadık. Bizler afet bölgesinden uzakta olmamıza rağmen psikolojik olarak kendimize gelemedik. Çok zor bir süreç; Allah’a dua ediyorum tekrarını bir daha yaşamayalım. Allah yar ve yardımcınız olsun” ifadelerini kullandı.

Pro Lisans almayı hedefleyen eski futbolcu, “UEFA A Lisans aldım, şimdi sırada Pro-Lisans var, yakın bir zamanda onu da almak istiyorum. Yaşanan süreç hafta sonu oynanacak olan maçlarda futbolcuların performansını etkileyecektir. Bunu atlatabilmek kolay olmayacaktır. Ülke olarak çok etkilendik, futbola ara verildi iyi de yapıldı. Bir şekilde de zaman ilerliyor, oynanacak olan maçlar var. Hafta sonunda da oynanacak olan maçlar var. Bu süreçte zorlanacağız ama bir şekilde de işimizi yapmak zorundayız” dedi.

“GALATASARAY ŞAMPİYON OLACAKTIR”

Galatasaray’ın şampiyon olacağını düşünen Bilal Kısa, “Süper Lig’deki şampiyonluk favorim Galatasaray. Galatasaray lige iyi başlamadı, bu süreçte Okan Hoca da çok eleştirildi ancak sonrasında önemli bir seri yakaladılar. Fenerbahçe arayı iyi değerlendirmiş gibi gözüküyor, Konyaspor maçında bunu gördük. 6 puanlık bir fark. Galatasaray çok iyi bir kadroya sahip takviyeler de yaptılar… Galatasaray’ın şampiyon olacağını düşünüyorum” sözlerini kullandı.

“ZANİOLO HEMEN UYUM SAĞLAR”

Sarı-kırmızılı takımın yeni transferi hakkında konuşan Kısa, “Zaniolo genç, gelecek vadeden bir oyuncu. Hemen uyum sağlayacağını düşünüyorum. Bence önemli bir transfer becerisi. Galatasaray, Zaniolo’dan ciddi bonservis ücreti kazanacaktır” açıklamalarında bulundu.