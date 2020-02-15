Eski Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök sessizliğini SÖZCÜ’ye bozdu

24’üncü Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Hilmi Özkök, emekliye ayrıldıktan sonra, kendisiyle röportaj yapmak isteyenlere, “Son kullanma tarihimi tamamladım” diyor ve konuşmuyordu. Kendisini aradığımda aynı sözü hatırlattı, ancak bazı sorularıma cevap vereceğini ve bunu da ilk kez yapacağını söyledi.

Konuşmayı kayda alacağımı söylediğimde, “Rahatlıkla alabilirsiniz. Ben her zaman söylediklerimin arkasında durmuşumdur” dedi. Özkök, 14 yaşında giydiği asker üniformasını tam 52 yıl üzerinden çıkartmadı. “Tam emekli olup köşeme çekilip dinlenmeye hazırlanmıştım ki ne göreyim; yaptığım, yapmadığım, yapamadığım her şey için lehte, aleyhte gündemde kalmaya mahkûm olmuşum” diyor.

Özkök, SÖZCÜ‘nün sorularını şöyle cevaplandırdı:

HİÇ DAVA AÇMADIM

* Bu süreçte beni en çok inciten; askeri kanunları, komuta kontrol ilişkilerini ve karargâhlardaki hiyerarşik yapı ile çalışma usullerini bilmeyen bazı genç medya mensuplarının, sosyal medya kullanıcılarının haksız ve saygı hudutları dışına çıkan suçlamaları oldu.

* Önceleri ‘Varsın desinler, gönülleri hoş olsun’ dedimse de bunların yoğunluğu o kadar arttı ki eşim, çocuklarım, torunlarım ve sevenlerim acı çeker oldu. Basına saygım ve şahsi prensiplerim gereği hiçbir basın mensubu hakkında ne tazminat ne de ceza davası açtım. Bu tutumum maalesef bazılarını cesaretlendirdi.

Orgeneral Özkök’e, Fetullah Gülen’in kendisi hakkında söylediği öne sürülen konuyu hatırlatıyorum. Özkök şunları söylüyor:

* Bir yazar sözüm ona Fetullah’a ‘Ordunun tavrı ne zaman değişir, ne zaman demokratikleşir?’ diye sormuş, Gülen de ‘Eğer Hilmi Özkök Genelkurmay Başkanı olursa’ cevabını vermiş. Soruyu sorduğu iddia edilen yazar bu iddiayı 26 Şubat 2005’te yazısında yalanlamıştı. Ancak bu iddia birileri tarafından gerçekmiş gibi gündeme oturtuldu. Soran başka, cevaplayan başka, aleyhinde yorumlanan ben Hilmi Özkök!

BİR LAFIMI BULAMAZLAR

* Amaçları, hükümetle kavga etmediğim için, benimle kavga eden birilerinin beni irticacı, Fetullah’a yakın göstererek etkisizleştirmek, yıpratmak istemeleridir. Benim Fetullah veya Fetullahçılar için söylediğim, onları metheden bir laf bulamazlar.

* Yurt dışı gezilerimde okullarından hiçbirini ziyaret etmedim. Fetullahçı olduğunu bildiğim hiçbiriyle konuşmadım. Ne bankalarına para yatırdım ne de gazetelerini okudum. Bu konularda bir yanlışım olsaydı bazılarının neler yapacağını tahmin edebilirsiniz.

KENDİMİ SAVUNMADIM

* 2004 Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısında, o günkü adıyla ‘Gülen Cemaati’nin’ tehlike ve ulaştığı imkân, kabiliyetleri ve alınması gereken tedbirler konusunda TSK adına ve şahsen onayladığım değerlendirme konuşmasıdır. Bu konuşma Fetullah yapılanması hakkında MGK kayıtlarında yer alan resmiyet kazanmış görüşlerimdir. Bana Fetullahçılara yakın diye iftira edenlerinki gibi safsata değildir.

* Bana bu yönde atılan iftiralara karşı ben ‘MGK’da bu konuşmayı yaptım’ diye kendimi savunmadım ve bu acılara ailece katlanma sabrını gösterdim. MGK konuşmaları gizlidir, açıklanamaz. Daha sonra bu konuşmam her nasılsa önce Taraf Gazetesi’nde yayımlandı, sonra Milliyet Gazetesi’nin bir saygın yazarının makalesinde, son olarak da bir siyasi partinin (CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu) sayın Başkanı’nın kürsü konuşmasında aleniyet kazandı.

* TBMM Darbeleri Araştırma Komisyonu’ndaki ifadem sırasında bir milletvekili MGK’da bu konuşmayı yapıp yapmadığımı sordu. Konu aleniyet kazandığı ve bir milletvekili tarafından TBMM’de sorulduğu için ‘Evet’ cevabını verdim. Malum olduğu üzere MGK kararları hükümete tavsiye niteliğindedir. Bunları uygulayıp uygulamama hükümetin takdiridir. Bunun sonuçlarının izlenmesi benim görevim ve yetkim değildir.

MİT BİLDİRİYOR

* Evet, bana diğer bir yanlış yüklenme de görevim sırasında Fetullahçıları ordudan atıp atmadığımdır. Aslında diğer bazı komutanlara da aynı konuda sorular yöneltiliyor. 2002-2006 yıllarında o zamanki adıyla ‘Cemaat’ olan Fetullahçılık, kanunen bir suç değildi. Kanunun suç saymadığı bir konumda olan kişiye ‘Ordudan atmak’ gibi ağır bir ceza verilebilir mi?

* Ancak biz İstihbarat organlarının (MİT ve Emniyet İstihbarat birimleri) bu gibi yapılara veya düşünce sistemlerine bulaşanları bize bildirdiğinde veya biz böyle bir duruma vakıf olduğumuzda bu kişilerin hem askeri hem de irticai örgüt bağlantılarından emir aldıklarını değerlendirerek ‘disiplinsizliklerine’ kanaat getirdik. Bu nedenden dolayı Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararıyla ordudan ihraç etmekteydik.

FETÖ’YLE İLİŞKİM YOK

* Anayasa gereği YAŞ kararları yargı denetimi dışında tutulduğundan, ihraç edilenler yargıya başvuramıyorlar düşüncesiyle o zaman YAŞ üyesi Başbakan ve Milli Savunma Bakanı kararlara şerh koyuyorlardı. Umarım şimdilerde ‘Fetullahçılar niye atılmıyordu’ diyenler bu açıklamalarımı düşünürler.

* Eylemler, vuku buldukları zaman ve koşullar içinde değerlendirilmeli. Benim FETÖ’nün evveli ve sonrasıyla hiçbir ilişkim olmadı. “I” harfi gibi çizgisi belli biriyim. Hayatımda hiçbir zaman “S” harfi gibi olmadım. Hiçbir işimi birileri beni beğensin diye değil, görevim olduğu için yaptım.

SİVRİ SİNEKLER BERTARAF ETTİK AMA..

* Zararlılar ünlü söylemde belirtildiği üzere ‘bataklıktaki sivrisinekler’ gibidir. Bataklık kurutulmadıkça yok edilemezler. Şimdi bazıları TSK’yı ‘Niçin atmadınız, ne yaptınız?’ diye sorguya çekiyor. Biz elimizden geldiği kadar sivri sinekleri bertaraf ettik. Ancak uzun yıllardır var olan bu bataklığı biz kurutamadık.

* Bana, “TSK’da bu kadar çok Fetullahçı olduğunu, bunların 15 Temmuz hain darbe girişiminde bulunabileceğini bekliyor muydunuz?” diye soruyorsunuz. Ben 2002-2006 dönemini ve birkaç yıl öncesini değerlendirebilirim. Kuvvet Komutanlıkları ve Genelkurmay Başkanlığı’nın irticai örgütlerle ilgili istihbarat yetki, sorumluluk ve teşkilatı yoktu. TSK istihbarat birimleri sadece savaş istihbaratı konularında faaliyet gösterir.

MİT’TEN GELİYORDU

* Bu konular, özellikle irticai faaliyetlerdeki bilgiler, bize MİT tarafından iletilirdi. Emniyet teşkilatının edindiği bilgiler de MİT vasıtasıyla ulaştırılırdı. Bunlar her kademede dikkatle değerlendirilir, eksik bilgiler varsa tamamlanır ve irticai faaliyetlere katıldığı kesinlik kazananların durumu kış aylarında toplanan YAŞ’a getirilirdi.

* Orgeneraller, başbakan ve MSB’nin de katılımıyla oluşan YAŞ bu kişiler hakkında karar verirdi. Sayısını tam olarak bilmemekle birlikte çok sayıda askeri şahsa bu uygulama yapıldı. YAŞ kararlarına şerh konulması bu kişilerin ordudan uzaklaştırılmasına mani olmadı.

FETULLAHÇILIK TEHDİTTİ

* Şu bir gerçek ki TSK, Fetullahçı hareketi, değişen derecelerde de olsa, daima tehdit değerlendirmelerine dahil etmiştir. İmkân, kabiliyetlerini artırdıklarını MGK’da gündeme getirmiştir. Ancak kendilerini çok iyi sakladıklarını bildiğimiz bu kişilerin bu kadar çok olduklarını benim dönemimde tam olarak değerlendirebildiğimizi düşünmüyorum.

* Darbe girişimini yapabilecek seviyeye geldikleri benim komutanlık dönemimde değerlendirilmedi. Bunların kendilerini darbe yapabilecek seviyede görmelerini emeklilik dönemimde, bilgi noksanlığımın da etkisiyle, doğal olarak algılamış değilim. Fakat darbe girişimine kalkıştıklarında bunun başarılı olamayacağını hemen değerlendirdim.

‘KASAPTAKİ EDE SOĞAN DOĞRANMAZ’ SÖZÜ Bu sözü 2008’de temmuz ayında bir gazetecinin henüz gündeme gelmiş olan Oramiral Özden Örnek (merhum) günlükleri konusunda sorduğu bir soru üzerine söyledim. Yöresel bir tabirdir ve anlamı açıktır. ‘Doğmamış çocuğa don biçmek’le eş anlamlıdır. Sanırım bu sözümü Sayın Yılmaz Özdil’in, Hürriyet Gazetesi’ndeki 12 Temmuz 2008 tarihli yazısından öğrenerek en çok ‘Balyoz’ davası avukatları, kamuoyunun ilgisini davaya çekmek için kullandırdılar. Zamanla bu sözüm ‘yargılanmakta olan arkadaşlarıma destek olmayacağım’ anlamında kullanılmış bir ifade olarak dillendirildi. Dikkatinizi çekerim. Ben bu sözü 2008 de söyledim. Balyoz davası 2010’da başladı. Balyoz davasında yargılanan arkadaşlarımla uzaktan yakından hiçbir ilgisi yoktur.

BANA TAŞ ATIYORLAR

* Balyoz davasında tanıklığa çağrılmamam konusu da tartışılıyor. Emekli olalı hemen hemen 14 yıl oldu. ‘Balyoz’ davasında tanıklık yapmamışım diye önüne gelen hâlâ bana taş atıyor, suçlanıyorum. Ben çağrı üzerine Ergenekon davası için soruşturma yapan savcılara İzmir Adliye Sarayı’nda tanık olarak yedi sayfa ifade verdim. İki defa çağrı üzerine İstanbul Adliyesi’nde Ergenekon davasına bakan mahkemede tanık olarak ifade verdim.