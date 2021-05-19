Eski Hamas Lideri Halid Meşal, “Gazze'deki direnişin İsrail ordusunun imajını yok ettiğini” söyledi

GAZZE (AA) – Eski Hamas Siyasi Büro Başkanı Halid Meşal, Gazze'deki direnişin İsrail ordusunun imajını yok ettiğini belirtti.

Hamas'ın halen yurt dışı sorumluluğunu yürüten Meşal, El-Aksa televizyonuna yaptığı açıklamada, "Gazze direnişi, Kudüs ve Mescid-i Aksa için zafer kazandı." dedi.

Bugünden sonra kimsenin hezimete uğrayan düşman üzerine bahis oynayamayacağını ifade eden Meşal, şunları kaydetti:

"Gazze'deki direniş siyonist ordunun imajını yok etti. Gazze ve Kudüs'teki halkımız intifada ruhunu yeniden canlandırdı ve Gazze, Kudüs zaferiyle imkansızı mümkün kıldı."

Batı Şeria ve İsrail'de intifadanın devam etmesi gerektiğini söyleyen Meşal, bunun, mümkün ve gerekli olduğunu vurguladı.

İsrail'in başarısız olduğunu ve Gazze'deki hedeflerine ulaşamadığına işaret eden Meşal, İsrail'in Gazze'deki direniş karşısında hezimete uğramasının ardından bir "galibiyet imajı" arayışında olduğunu kaydetti.

Direnişin, haftalarca ve aylarca sürecek bir savaşa karşı kendisini hazırladığını aktaran Meşal, buna rağmen İsrail'in dayanamayarak savaşı durduracağını ifade etti.

﻿- Kudüs ve Gazze'deki olaylar

İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da ramazan ayında ibadet edenlere saldırması ve Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerini evlerinden zorla çıkarma planı bölgede gerginliği tırmandırmıştı.

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.

İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 63'ü çocuk, 36'sı kadın olmak üzere 218 kişi yaşamını yitirdi, 1507 kişi de yaralandı.