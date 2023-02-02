Eski hocası, Beşiktaş’ın yeni transferi Amir Hadziahmetovic’i anlattı

Siyah-Beyazlılar’ın Konyaspor’dan transferi için anlaşma sağladığı Amir Hadziahmetovic, dün İstanbul’a geldi. Siyah – beyazlılar, Boşnak oyuncu ile 4,5 yıllık anlaşmaya vardı.

Beşiktaş, Amir Hadziahmetovic transferi için Konyaspor’a 3.2 milyon Euro bonservis ödeyecek.

‘BURADA GÜZEL ZAMAN GEÇİRDİM’

Başarılı futbolcu, Kara Kartal’dan 1.1 milyon Euro gelir elde edecek. Dün Konya Havalimanı’ndan İstanbul’a yolculuğu öncesinde basın mensuplarına açıklamada bulunan Amir, “7 yıldır Konya’daydım. Gerçekten çok uzun bir süre ve burada keyif aldım. Çok güzel bir zaman geçirdim. Konya’yı çok seviyorum ama hayat ve futbol kariyerim devam ediyor. Konyasporlu taraftarlar benim için her şeyi yaptı, ben de onlar için her şeyi yaptım” ifadelerini kullandı.

ESKİ HOCASI HADZIAHMETOVIC’İ ANLATTI

Konyaspor, 2017/2018 sezonuna Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay yönetiminde başlamıştı. Şimdilerde TFF 2. Lig’de Esenler Erokspor’u çalıştıran deneyimli antrenör, Konyaspor’dan Beşiktaş’a transfer olan Amir Hadziahmetovic ile ilgili Fanatik.com.tr’ye özel açıklamalarda bulundu.

‘ÇOĞU FUTBOLCUNUN CESARET EDEMEYECEĞİ…’

64 yaşındaki başarılı teknik adam yıldız oyuncu hakkında şu ifadeleri kullandı: “Sakatlıktan döndükten sonra kısa bir dönem çalıştık. O dönemden itibaren de performansı her geçen gün yükselmeye başladı.

Oyun kültürü iyi, yaratıcı yanı var, saha içinde sürpriz kararlar verebiliyor. Bir anda çoğu futbolcunun düşünemeyeceği ya da atmaya cesaret edemeyeceği topları atabiliyor. Bu durum da analitik zekasının güçlü olduğunu gösteriyor. Çok hızlı bir oyuncu olmamasına rağmen düşünce hızıyla eksikliğini kapatıyor.

BEŞİKTAŞ’A NASIL KATKI SAĞLAR?

Organize ataklarda son pasları ve şutları atabilir. Savunma yönünde ilk engeli koyabilir. Beşiktaş’ın orta alanında şutör eksikliği vardı.

Daha çok rakip yay üzeri şutlarıyla skor üretecek oyuncu. Beşiktaş’ın kenar bekleri yaylara topu çeviriyor. Bu konuda önemli silah olacak ve eksiği kapatacaktır.

Karakteri çok sağlıklı, sıkıntı yaratmaz, sessiz ve sakindir. Kültürü de Türk kültürüne yakındır, zaten uzun yıllardır burada olduğu için bizden biri gibi.”

Fanatik.com.tr | Atalay Özçelikli