Eski hükümlü, devlet desteğiyle mesleğine ve iş yerine yeniden kavuştu

OSMANİYE (AA) – MUZAFFER ÇAĞLIYANER – Osmaniye'de karıştığı suç nedeniyle 4 yıl 2 ay hapis yatan ve bu süreçte kuaförü kapanan Müslüm Demez, Türkiye İş Kurumundan (İŞKUR) aldığı hibe desteğiyle iş yerine ve mesleğine yeniden kavuştu.

Müslüm Demez, 2013'te karıştığı bir suçtan 7,5 yıl hapis cezasına çarptırılınca kendisine ait erkek kuaförü kapandı.

Cezaevinde 4 yıl 2 ay kaldıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Müslüm Demez, uzun süre işsiz kaldı.

Bir süre yevmiyeyle çeşitli işlerde çalışan Demez'in hayatı, 2019 yılında İŞKUR'un eski hükümlü ve engellilere yönelik hibe desteği programını öğrenmesiyle değişti.

Demez, başvurduğu İŞKUR'dan kuaför salonu açabilmek için gerekli 27 bin liralık hibeyi alarak yeni iş yerinde eski mesleğine kavuştu.

Müslüm Demez, AA muhabirine, cezaevinden çıktıktan sonra iş yerini kaybettiği için ekonomik sıkıntılar yaşadığını söyledi.

Evli ve iki çocuğu olduğunu, o dönemde günlük 50 lira yevmiyeyle birçok işte çalıştığını anlatan Demez, şöyle konuştu:

"50 lirayla bir evin ihtiyaçlarını karşılamak imkansızdı. Gündüz çalışıyor, gece sabaha kadar ağlıyordum. Elimizdeki parayla hangi borcu ödeyeceğimi şaşırmıştım. Çok şükür, devletim yardımıma koştu. Devletimden ve İŞKUR çalışanlarından Allah razı olsun, hepsine çok teşekkür ederim. Beni hem aileme hem topluma geri kazandırdılar. Yapmayı çok arzu ettiğim eski mesleğimin tekrar başındayım."

Demez, hibe desteğinin hayatını değiştirdiğini belirterek, "Sınavlarına girdik ve Allah nasip etti, hibe desteğini kazandık. Allah devletimize zeval vermesin, onlar sayesinde kendi işimin patronu oldum." dedi.

– "Bu destekleri daha çok kişiye ulaştırmaya çalışıyoruz"

İŞKUR İl Müdürü Ahmet Altunkaynak da kurum olarak eski hükümlü ve engellilere, kendi işlerini kurabilmeleri adına destek verdiklerini dile getirdi.

Bu desteğin sadece iş bulmak isteyenlere değil bir mesleği olan ancak onu yapabilmek için maddi durumu elvermeyen engelli ve eski hükümlülere de sağlandığını anlatan Altunkaynak, "Bu arkadaşımız da verdiğimiz destek sayesinde kendi işini kurdu. Çocuklarına, ailesine bakabiliyor. Bu destekleri daha çok kişiye ulaştırma adına kurum olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.