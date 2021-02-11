Eski iki milletvekilinin CHP'den istifa gerekçesi, Kılıçdaroğlu'nun “demokratikleşme” taleplerine olumlu yanıt vermemesi

ANKARA (AA) – BARIŞ GÜNDOĞAN – CHP'de üç milletvekilinin istifasının ardından partinin bütünlüğünü sağlamak için harekete geçen ancak taleplerine olumlu yanıt alamayan eski milletvekilleri Mevlüt Dudu ve Hakkı Akalın da partilerinden ayrılarak Muharrem İnce ile hareket etme kararı aldı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ve Yalova Milletvekili Özcan Özel'in CHP'den istifa etmesiyle parti kulisleri hareketlendi. Yaşanan gelişmeler üzerine eski Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu, eski İzmir Milletvekili Hakkı Akalın ile eski Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar partinin eski genel başkanlarını ziyaret etme kararı aldı.

Eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın, eski CHP Genel Başkanları Hikmet Çetin ve Deniz Baykal'la görüşen eski milletvekilleri Dudu, Akalın ve Baydar "genel başkanın ve cumhurbaşkanı adayının partinin kayıtlı resmi üyelerince belirlenmesi, iki genel seçimde başarısız olan genel başkanın görevi bırakması" önerisini getirdi, bu önerilerin kabul edilmesi durumunda İnce'nin de ikna edilebileceğini bildirdi.

Murat Karayalçın tarafından Kemal Kılıçdaroğlu'na iletilen taleplerin olumlu karşılanmadığını açıklayan Mevlüt Dudu ve Hakkı Akalın, partilerinden ayrılarak Muharrem İnce ile hareket etme kararı aldı.

– Dudu süreci anlattı

İstifalarında etkili olan nedenleri AA muhabirine anlatan eski Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu, eski genel başkanlardan, partinin bütünlüğünün korunması açısından inisiyatif almalarını ve olaya el koymalarını rica ettiklerini söyledi. Geçen hafta çarşamba günü gerçekleştirdikleri ziyaretlerin ardından Karayalçın, Çetin ve Baykal'ın bir araya geldiğini bildiren Dudu, şöyle devam etti:

"Altan Öymen Bey İstanbul'da, pandemi nedeniyle gelemedi. Onunla da sanıyorum telefonla irtibat kurdular ve Sayın Karayalçın'ı hepsini temsilen Sayın Genel Başkan'a göndermeye karar verdiler. Sayın Karayalçın'dan aldığım bilgiye göre, gitmiş anlatmış. Biliyorsunuz bizim üç talebimiz vardı partinin demokratikleşmesi açısından. 'Genel başkanın ve cumhurbaşkanı adayının partinin kayıtlı resmi üyelerince belirlenmesi, iki genel seçimde başarısız olan genel başkanın görevi bırakması.' Başlangıç olarak partinin demokratikleşmesi için bu üç koşulu ileri sürmüştük. Bunlar kabul edilirse Sayın Muharrem İnce'yi de belki ikna edebileceğimizi söylemiştik bir orta yol bulma anlamında. Fakat Sayın Karayalçın'ın bize aktardığına göre Kemal Kılıçdaroğlu bizimle görüşeceğini söylemiş ancak bu üç maddenin konuşulması sırasında ikisinin üzerinde hiç durmamış. Sadece 'cumhurbaşkanı adayının üyeler tarafından seçilmesi'nin müzakere edilebileceği şeklinde bir kanaati iletti Sayın Karayalçın. Bu da koşullu, 'eğer ittifak olmazsa olabilir' şeklinde. Yani açıkçası bunun da reddedilmiş şekilde kabul edilmesi gerekir bu şartlarda."

Muharrem İnce'nin istifasına kadar Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun görüşme için kendilerine dönmediğini ifade eden Dudu, "Bizimle temasa geçmedi. Daha sonra aradı ama Muharrem Bey'in istifasından sonra artık bir anlamı kalmamıştı." diye konuştu.

– "İnce ile hareket edeceğiz"

Yaşanan bu sürecin ardından Hakkı Akalın ile CHP'den istifa etme kararı aldıklarını aktaran Dudu, bundan sonra Muharrem İnce ile hareket edeceklerini bildirdi. Dudu, eski milletvekili Baydar'ın bir süre daha CHP'de kalma kararı aldığını da duyurdu.

Eski ve yeni milletvekillerinden başka istifaların olacağı yönünde bir öngörüsü bulunmadığını açıklayan Mevlüt Dudu, "Ancak tabanda büyük kopuşlar yaşanıyor, büyük istifa dalgaları var. Muharrem Bey söylediği her şeyde haklıdır. Bu uzun süreli bir birikimin sonucudur zaten. Biz artık Türkiye'ye yeni bir seçenek sunmak için yola çıktık. Yeni bir iktidar seçeneği. Umutluyuz, başarılı olacağımıza da inanıyoruz." dedi.

Partinin kuruluşuyla ilgili hazırlıkların büyük ölçüde tamamlandığını belirten Dudu, yeni partiyle ilgili açıklamayı İnce'nin yapacağını bildirdi.