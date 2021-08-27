Eski İtalya Başbakanı Berlusconi hastaneye kaldırıldı

İtalya’nın eski Başbakanı Silvio Berlusconi, hastaneye kaldırıldı. 84 yaşındaki Berlusconi, geçen yıl corona virüse yakalanmış ve defalarca hastaneye kaldırılmıştı.

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Reuters, İtalya’nın eski Başbakanı Silvio Berlusconi’nin Milano’daki San Raffaele Hastanesi’ne kaldırıldığını aktardı.

84 yaşındaki milyarder iş insanı Berlusconi’nin hastaneye yatış nedeni henüz kamuoyuyla paylaşılmadı.

GEÇEN SENE CORONA VİRÜSE YAKALANMIŞTI

Berlusconi geçen yıl corona virüse yakalanmış ve pek çok kez hastaneye yatmak zorunda kalmıştı. Berlusconi, yaşadığı o günleri ‘hayatının en zorlu günleri’ olarak nitelemişti.

Son olarak mayıs ayında hastaneye yatan Berlusconi, 5 gün hastanede kalmıştı.

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