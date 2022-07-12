Eski koca dehşeti: 2 ölü, 1 yaralı

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde boşandığı karısı ile evlilik hazırlığı yaptığı kişiyi öldüren ve bu kişinin annesini ise ağır yaralayan eski koca kayıplara karıştı.

Olay, Acıpayam ilçesine bağlı Ören Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; henüz kimliği açıklanmayan şüpheliden bir süre önce boşanan Emine Y., Denizli‘ye gelerek evlilik hazırlığı yaptığı iddia edilen Mehmet Aksoy ve annesi Gülperi Aksoy ile birlikte yaşamaya başladı.

EVLİLİK HAZIRLIKLARI YAPIYORLARDI

Muğla’nın Ortaca ilçesine yaşayan eski koca, evlilik hazırlıkları yapan çiftin Ören Mahallesi’ndeki evine geldi. Yaşanan tartışmanın ardından silahına sarılan şüpheli, eski eşi Emine Y. ve Mehmet Aksoy’u öldürdü. Rastgele açılan ateş sonucu Mehmet Aksoy’un annesi Gülperi Aksoy ise ağır yaralandı.

HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Silah seslerini duyarak eve gelen komşuları iki kişinin cansız bedeni ile karşılaştı. Ağır yaralanan yaşlı kadın, yapılan ilk tedavisinin ardından hastaneye sevk edildi. Olayın ardından kayıplara karışan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. İHA

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