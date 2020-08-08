Eski Lübnan Başbakanı Mikati'den “Beyrut Limanı patlamasında sorumluluğum yok” açıklaması

BEYRUT (AA) – Eski Lübnan Başbakanı Necib Mikati, Beyrut Limanı'nda patlamaya neden olan amonyum nitratın kendi hükümeti döneminde (2011-2014) limana indirilmediğini açıkladı.

Mikati, "kötü niyetli ve kasıtlı" olarak nitelendirdiği iddiaların ardından yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Mikati hükümeti, 23 Mart 2013'te istifa etmiş ve yeni hükümet 25 Şubat 2014'te kurulmuştur. Söz konusu amonyum nitrat yüklü gemi ise Şubat 2014'e kadar Beyrut Limanı'na girmemiştir." ifadesi kullanıldı.

Eski Başbakan Mikati, halihazırda yaşanan faciayla ilgili yürütülen soruşturmaya odaklanmanın ve suçluları cezalandırmanın daha uygun olacağını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Mişel Avn, 25 Ocak 2011'de Mikati'yi hükümeti kurmakla görevlendirmiş, 13 Haziran 2011'de hükümet kurulmuştu.

Mikati hükümeti, 23 Mart 2013'te istifa etmiş ancak 25 Şubat 2014'te Temmam Selam hükümeti kuruluncaya kadar görevde kalmıştı.

– "Patlama Lübnan'ın çözemeyeceği kadar karışık"

Müstakbel Hareketi Genel Sekreteri Ahmed el-Hariri ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Beyrut Limanı'ndaki patlamanın, Lübnan'ın çözemeyeceği kadar karışık olduğunu savundu.

Hariri, patlamayla ilgili uluslararası soruşturma talebinin siyasi bir talep değil, ahlaki bir görev ve ulusal bir sorumluluk olduğunu kaydetti.

Genel Sekreter Hariri ayrıca, Lübnan Devlet Güvenlik Genel Müdürlüğünün, 20 Temmuz'da Hassan Diyab hükümetine amonyum nitrat mevzusunu ilettiğini, bundan birkaç gün sonra Yüksek Savunma Konseyi ile Bakanlar Kurulunun toplandığını ancak konunun gündeme gelmediğini aktardı.

– Beyrut Limanı'ndaki patlama

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos salı günü patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm Beyrut'u sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti. Patlamada, 154 kişi hayatını kaybederken, yaklaşık 6 bin kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, yıkıcı patlamaya 6 yıldır Beyrut Limanı'ndaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitrat maddesinin yol açtığını söylemişti.