Eski Lübnan Başbakanı: ‘Yüzyılın Anlaşması’ Filistin’e atılmış ‘tokattır’

Eski Lübnan Başbakanı Tammam Salam, ABD Başkanı Donald Trump’ın detaylarını duyurduğu Ortadoğu Barış Planı’nı Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımla yorumladı.

Salam, “’Yüzyılın Anlaşması’ tüm meşru uluslararası hukuku baltalıyor, (Yahudi) yerleşimlerinin işgalini meşrulaştırıyor ve saygın eşit bir dünyanın her saygıdeğer vatandaşı için bir tokattır” ifadelerini kullandı.

Salam, Lübnan’ın Batı Şeria ve Gazze Şeridi’nin tüm topraklarında Kudüs başkentli olan Filistin devletini desteklediğini ve tanıdığını, ayrıca Filistinli sığınmacıların anavatanlarına dönme haklarını desteklediğini sözlerine ekledi.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile Beyaz Saray’da düzenlediği ortak basın toplantısında tek taraflı sözde Orta Doğu barış planını kamuoyuna duyurmuştu.

Barış planı kapsamında Kudüs’ün, İsrail’in ‘bölünmez’ başkenti olarak kabul edileceğini ifade eden Trump, planın bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için ‘son şans’ olduğunu iddia etmişti. Plana göre nihai anlaşma ile ilgili müzakerelerin 4 yılda tamamlanması gerekecek.

İsrail’in desteklediği plana Filistin karşı geldi, bölge ülkelerinin görüşleri ise ikiye bölündü.