Eski Malezya Başbakanı Mahathir'den Kovid-19 bitene kadar ülkeyi “özel yetkili konseyin” yönetmesi teklifi

KUALA LUMPUR (AA) – Malezya'nın eski Başbakanı Mahathir Muhammed, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kontrol altına alınana kadar ülkenin, 1969'daki etnik çatışmaların ardından yönetimi devralan özel yetkili Ulusal Hareket Konseyi (MAGERAN) tarafından yönetilmesi teklifinde bulundu.

Kovid-19'un ülke ekonomisi ve sağlık sistemine olumsuz etkilerine ilişkin fikir vermek üzere Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah ile görüşen Eski Başbakan Mahathir, görüşmenin içeriğine dair yazılı açıklama yaptı.

Görüşmede Malezya Kralı'na, 1969'da Malaylarla Çin kökenli vatandaşlar arasında yaşanan etnik çatışmaların ardından ülke yönetimine el koyan MAGERAN'ın Kovid-19 krizini çözmek için yeniden faaliyete geçmesi tavsiyesinde bulunduğunu belirten Mahathir, "Bunu yeniden yapabileceğimizi düşünüyorum. Saraydaki görüşmemde konseyde yer alabileceğimi belirttim." dedi.

Mahathir, "Bu krizin çözümüne ilişkin fikirlerimiz var, fakat hükümetin dışında olduğumuz için bu fikirleri uygulayacak gücümüz yok." açıklamasında bulundu.

Malezya Kralı ile görüşmesinde genel seçimlerin bu yıl veya seneye yapılması fikrini desteklemediğini kaydeden Mahathir, "Geçen yıl Sabah'ta düzenlenen eyalet seçimlerinin Kovid-19 vakalarını nasıl artırdığını hepimiz gördük." şeklinde konuştu.

Mahathir'in önerisinin ardından yazılı açıklama yapan ana muhalefet lideri Enver İbrahim, eski başbakanın önerisini yanlış bulduğunu dile getirerek, "Kovid-19 krizi ve ekonominin sonlandırılması, iyi işleyen demokrasiye ve halkın sesinin yankı bulabileceği parlamentonun faaliyetini sürdürmesine bağlıdır." dedi.

Malezya'da Ulusal Hareket Konseyi, 10 Mayıs 1969'taki genel seçimlerin ardından başkent Kuala Lumpur'da yönetime isyan eden Çin kökenli vatandaşların Malaylarla çatışması ve olaylarda en az 200 kişinin ölmesi üzerine kurulmuştu.

Ülkenin kurucusu Başbakan Tunku Abdul Rahman'ı istifaya zorlayarak yönetimi devralan konsey, 1971'e kadar Malezya'yı olağanüstü hal kurallarıyla yönetmişti.