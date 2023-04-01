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1 Nisan 2023
AnasayfaAlaturka OnlineEski MHP'li Hurdacı ile HDP yurttaş yanyana geldiler ve sokağı adeta inlettiler!...

Eski MHP’li Hurdacı ile HDP yurttaş yanyana geldiler ve sokağı adeta inlettiler! Böylesi görülmedi!

Alaturka Online
Alaturka Online

Eski MHP’li Hurdacı ile HDP yurttaş yanyana geldiler ve sokağı adeta inlettiler! Böylesi görülmedi!

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